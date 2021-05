Paulina Cocina contó cómo “asesoraba” a Claudia Villafañe en MasterChef Celebrity

Paulina Cocina fue este domingo parte de la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, y no pudo escapar de una pregunta sobre el programa culinario más visto. Sentado cerca de la influencer se encontraba uno de los participantes de la primera edición de MasterChef Celebrity, El Turco García, quien no la dejó mentir cuando Juana Viale le preguntó si ella había ayudado a la ganadora del certamen, Claudia Villafañe. “No sé si estoy autorizada para hablar de este tema”, contestó ella a pura risa.

Luego, la influencer culinaria -cuyo nombre real es Carolina Puga- reconoció que le dio algunos consejos a “La Tata”, pero también a otros participantes como Belu Lucius. “Mirá que yo sé, yo estaba ahí cuando llamaba y anotaba. Te llamaba tipo once y media o doce, cuando teníamos que entrar”, disparó García frente a la pregunta de Viale, y algo incómoda, Paulina no pudo eludir el tema. “No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa. Cuando estaba por llegar me decía ‘nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’ y ahí yo le decía ‘podés hacer esto, podés hacer lo otro’”, contestó.

Paulina Cocina contó que ayudó a Claudia Villafañe - Fuente: eltrece

A poco de consagrarse como campeona del certamen, Villafañe había admitido que una de sus armas para ganar había sido el diálogo constante con chefs, a quienes les pedía tips. Paulina Cocina resultó ser una de esas personas que colaboró con Claudia.

Pero al parecer, la madre de Dalma y Gianinna Maradona no fue la única que acudió al sabio consejos de entendidos. “Me sorprendió mucho, hablando con Claudia o con Belu Lucius también, que de verdad es una competencia. De verdad estaban nerviosas. Yo tengo audios de Belu diciéndome ‘no me alcanza el tiempo’. ¡Tampoco la asesoraba a Belu, eh! Ni a Claudia tampoco, solo charlábamos”, dijo la influencer gastronómica que tuvo su pico de popularidad en plena pandemia.

LA NACION