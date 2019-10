Pequeña Victoria: Jazmín decidió confiar en Manuel y le presentó a Vicky

El momento del encuentro de Manuel con Victoria.

2 de octubre de 2019 • 00:07

La confesión de Manuel (Luciano Castro) a Jazmín (Julieta Díaz) sobre las circunstancias en que murió su esposa, fue un click en la cabeza de la empresaria. Su ex y amigo, por primera vez se abría a contarle un secreto que no lo dejaba vivir. Si él se había mostrado tan vulnerable como se siente y confió en ella, ¿por qué no hacer lo mismo?

Así fue que en medio de una jornada laboral, y luego de solucionada la pelea de Manuel con Gerardo (Alan Sabbagh), Jazmín decide invitarlo a su departamento: "Yo quiero que empecemos de cero vos y yo, como si recién nos hubiéramos reencontrado. ¿Querés venir esta noche a mi casa?", le dijo tomándolo de la mano. Pero lo que para el ejecutivo iba a ser una velada romántica, se transformó en sorpresa cuando la que ocupaba el centro de la cama era Vicky: "Ella es Victoria, es mi hija, mi secreto y mi gran amor".

Mientras Jazmín se sacaba un peso de encima, Bárbara (Natalie Pérez) decidió hacer lo mismo, o al menos intentarlo. Dispuesta a enfrentarse con su doloroso pasado de prostituta, primero intentó contactarse con una compañera, por entender que es la única que puede sentir lo mismo que ella. Luego, también decidió abrirse ante Emma (Mariana Genesio) en Casa Diana y contarle que cuando llegó a Buenos Aires lo que encontró fue "una trampa. Un enamorado que me prometía luces y lujos a cambio de ser cariñosa con personas importantes, prostituta. Me decía que todas las famosas empezaron así, que no había otra manera". De esta manera Barbi bajó la guardia, algo que solo había hecho, y hasta por ahí nomás por verla más como figura materna que como par, con Selva (Inés Estévez).

Enseguida buscó también contención en Marlene (Osmar Núñez), que la recibió diciéndole: "Una puede alquilar su cuerpo, pero no el deseo. Te voy a proponer algo, comprate un jabón que huela muy bien, llená la bañera de espuma, metete, olete vos, reconocé tu cuerpito, de a poco. Y vas a vivir la historia de amor más hermosa que uno puede experimentar, y es para toda la vida". Así, Bárbara comenzó a bajar las barreras que levantó a partir de su traumática relación y comenzó a construir un vínculo con Emma y Marlene, que se fortalecerá con el correr de los capítulos, y jugará un papel muy importante ante la enfermedad de esta última.