Pequeña Victoria: Manuel le pide a Jazmín que se vaya con él a Alemania

Manuel decidido a construir una familia con Jazmín y Victoria.

Manuel (Luciano Castro) tiene los días contados en la empresa. Su meta de volver a Alemania tiene un solo "pero", que es la relación cada vez más estrecha con Jazmín (Julieta Díaz) y con la pequeña Victoria.

Sin embargo, lo que primero lo frenó lo llevó después a pensar una solución para poder seguir adelante con el primer proyecto serio de vida desde la muerte de su mujer. Dispuesto a jugarse entero a ello, le dio a su amiga un pasaje: "Tengo algo que te va a gustar mucho, una gran sorpresa. Victoria no paga, por eso no le saqué a ella. Me parece importante que lo tengas en un papel, y no sean solo palabras. Esta es la fecha en que me voy, con o sin ustedes".

Jazmín le pidió tiempo. ¿Para qué? Para poder tomar una decisión que le encantaría, pero que también involucra al resto de las mamás. Irse con Vicky a vivir a otro país significa alejarla de Barbi (Natalie Pérez), Emma (Mariana Genesio) y Selva (Inés Estévez), la familia que ella eligió para criarla.

Y eso no es todo, ya que aún está latente la duda sobre la filiación de Victoria. Desde que José (Fabio Di Tomaso) sembró la duda sobre la posibilidad de ser él el padre, ellas fueron aceptando que la única manera de sacarse la duda era un estudio de ADN. Para ello, Barbi y Rocío (Evis Afanador) irrumpieron en el departamento del proxeneta para conseguir algo que pudiera servir para hacer un hisopado y finalmente saber la verdad.

El inminente estudio puede llegar a desintegrar por completo al grupo, ya que como bien le explicó Emma a las demás: "Acá la primera que va a salir eyectada voy a ser yo, eso ya lo sabemos. Si no tiene mis genes, ni mi apellido, ¿qué voy a hacer yo con la nena?".

Las incógnitas, a la que se suma el paradero de Selva, y la consiguiente preocupación de su esposo Marito (Jorge Suárez), y su amigovio Juan Pablo (Nacho Pérez Cortés), como así también la súbita aparición de la ex de Ariel (Nicolás Francella) justo cuando este comenzaba a estabilizar su relación con Barbi, pueden ser el detonante de una serie de cambios que afectarán de manera radical a las cuatro protagonistas.