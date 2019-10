El encuentro de Marito, Bárbara y Emma en Casa Diana.

Preocupado por la ausencia de Selva ( Inés Estévez), su esposo Mario ( Jorge Suárez) comienza a buscarla. En su desesperación cae en Casa Diana, para encontrarse cara a cara con Bárbara ( Natalie Pérez) y Emma ( Mariana Genesio), "¿vos sos Bárbara, la que le metiste esas ideas locas en la cabeza de pintarrajear a las vírgenes?", dice sin saber muy bien cómo reaccionar.

Gracias a poder adivinar la clave del celular de Selva, Marito logra comunicarse con Jazmín ( Julieta Díaz), quien lo invita a la casa. Allí, el hombre no solo conoce a Victoria, sino también se entera de que son cuatro las mamás de la beba. "Me está costando seguirte, me parece que me bajó un poco la presión. Mejor me voy y vuelvo un día que esté más preparado para recibir tanta información. Estoy muy confundido".

Sin embargo, todavía le faltaba una sorpresa más: a la salida del departamento de Jazmín se encuentra con Juan Pablo ( Nacho Pérez Cortés), quien también va a buscar información sobre el paradero de Selva. Finalmente los dos hombres se vieron las caras, y solo resta saber cuál será la reacción de ambos de acá en adelante.

Por su parte, Antonio ( Facundo Arana) comenzó a enfrentar las consecuencias de jugarse por el amor de Emma. A la discusión que tuvo con su ex Lucía ( Celina Font) y con sus hijos, se sumó la confesión a su mejor amigo y peluquero ( Alberto Martín). Hombre de otra generación, le cuesta entender la explicación de Antonio, pero mucho más difícil es para este empezar a verbalizar sus sentimientos y finalmente jugarse el todo por el todo. Emma, todavía desconfiada y dolida, no le va a hacer el camino fácíl. Y esa nueva oportunidad que se vislumbra en el horizonte, todavía tiene a sortear varios obstáculos delante, tanto para uno como para el otro.