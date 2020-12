Per Gessle, de Roxette, recordó a Marie Fredriksson, a un año de su muerte: "Ella sigue cerca" Crédito: Instagram

Per Gessle, cantante y compositor del dúo sueco Roxette, habló este viernes con Nosotros a la mañana, y se refirió a la muerte de Diego Maradona y a la de su amiga y compañera Marie Fredriksson, que falleció hace un año, tras una larga lucha contra un cáncer.

El autor de temas como "Listen To Your Heart" y "The Look" contó cómo le impactó la muerte del astro del fútbol argentino. "Claro que lo conocía a Maradona porque me gusta el fútbol. Estuvo en las noticias en todos los canales de Suecia y hasta hubo un especial sobre su vida que duró tres horas. Lo recuerdo con mucho cariño", confesó Gessle, que visitó el país en tres oportunidades junto a la banda.

Luego, el cantante y guitarrista se refirió con mucho cariño a Fredriksson, que falleció el 9 de diciembre de 2019, a los 61 años: "Estaba en mi casa cuando me enteré de su muerte. Fue una noticia terrible que me dieron por teléfono. Marie lucho contra un cáncer cerebral durante 20 años, pero nunca estás preparado para algo así. Para mí ella todavía sigue cerca y está entre nosotros".

Tomás Dente, panelista del programa, fue quien gestionó la entrevista y dejó en claro que es muy fan de Roxette y que esa nota es muy importante en su vida: "Cuando mi mamá se estaba muriendo, yo no tenía trabajo ni plata, pero la miré y le dije que iba a llegar muy lejos y que iba a hacerle una nota Per", dijo conmovido.

Dente quiso saber por qué un dúo tan exitoso pudo mantener un perfil tan bajo: "Quizá tiene que ver con que venimos de un país muy pequeño y una ciudad pequeña, en Suecia. Eso marco una diferencia. Estoy honrado de que el mundo se haya interesado en nosotros".