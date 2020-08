Por el mundo: Marley festejó con Mirko el día de las infancias

Marley y Mirko en un día muy especial Crédito: Instagram Marley

Este domingo 16 de agosto fue una fecha muy especial para los más pequeños de la casa, porque se celebró El día de las infancias. En una jornada dedicada a los niños y niñas, el ciclo Por el mundo decidió homenajear a Mirko, una de sus principales estrellas. Acompañado de su papá, Marley, recordaron algunos de sus viajes más importantes, y sobre el final de la emisión, compartieron una charla con Cris Morena en la que se refirieron a Floricienta, que pronto regresará a la pantalla de Telefe.

Al comienzo de la emisión, el pequeño recibió un saludo muy importante, el de su madrina Susana Giménez. A través de un video, la diva le envió un mensaje a su ahijado y le dijo: "Te extraño mucho. Hablás español, inglés y alemán, no lo puedo creer. Te quiero mucho, un día voy a ir para jugar, te amo Mirko".

Más adelante, y mientras el pequeño se divertía con un auto de bomberos con el que no dejaba de jugar, Marley repasó clips con momentos muy especiales en la vida de su hijo. Entre ellos, compartieron fragmentos en los cuales Mirko jugó y conoció a Barack Obama, Paula Chaves, Wanda Nara, Pablo Alborán y Diego Maradona.

Y en el tramo final de Por el mundo, Marley compartió una charla con Cris Morena adelantando la inminente llegada de Floricienta a Telefe. "Este año íbamos a viajar a Israel con vos, pero con la pandemia no pudimos. Vos ahí sos Madonna" le dijo el conductor, y ella respondió: "Fui ocho veces a Israel, y me moría de ganas de ir con vos. Ir ahí para mí es algo que me debo sola".

Luego, ambos hablaron sobre un viaje que hicieron a Berlín y Marley recordó algo muy especial que le pasó en el transcurso de ese paseo: "Fue la primera vez que Mirko me dijo 'papá', me moría de amor. Y sucedió ahí con Cris Morena de testigo, estábamos a punto de hacer una nota, y empezó a decir 'papá'".

También rememoraron una particular experiencia que Marley tuvo en Berlín. "Fuimos a una especie de turbina para flotar en el aire. Yo tenía miedo, porque vos desapareciste en un momento. Estaba ahí y de repente nos damos vuelta y no la vemos más. ¡No te imaginás el susto nuestro! Vimos una turbina vacía, y dijimos: 'Se fue a la estratósfera'". Cris contó que se divirtió mucho en ese lugar, y explicó: "Me llevaron hasta arriba y no podía bajar. Lo hice bastante bien, bastante mejor que vos. Y la chica que lo hacía conmigo sin decirme me llevó para arriba".

Por último, y sobre el regreso de Floricienta, Cris confesó su entusiasmo: "El día 23 es mi cumpleaños, y el lunes 24 a las seis de la tarde empieza el programa, es un horario divino porque era el de toda la vida de Floricienta. Estaremos ahí, en esta pandemia que nos tiene encerrados, vamos a ver Floricienta".