21 de junio de 2020 • 23:44

Una nueva emisión de Por el mundo encontró a Marley recorriendo nuevamente las calles de Buenos Aires y charlando con varias famosas. De esa manera, junto a su equipo de productores se dirigió a casa de Florencia Peña primero y luego mantuvo una extensa entrevista con Paula Chaves, anfitriona de Bake Off Argentina.

Al comienzo de la emisión, el conductor se metió en un misterioso jardín en busca de Peña, pero no pudo encontrar el camino hacia su casa. Mientras repasaban algunas viejas notas realizadas en distintos países, Marley llegó finalmente a un domicilio misterioso, en el cual el pequeño Juan, hijo de la comediante, se asomó por detrás de la puerta y le dijo que su mamá no estaba ahí. Entre risas, le volvió a preguntar si Florencia realmente no estaba, pero el pequeño se mantuvo fiel a su versión.

Luego de repasar una vieja nota de Bélgica en la cual el conductor visitó un museo de los Pitufos junto a Nicole Neumann, la modelo sorprendió con una llamada en vivo para saludar y confesó muy tentada, que en este momento "¡quien no quisiera ser la pitufina!".

Luego llegó la divertida charla que Marley mantuvo con Paula Chaves. La conductora y modelo, que transita su última semana de embarazo, contó cómo está llevando la cuarentena y la ansiedad que tiene ella y su familia por conocer Filipa.

Con respecto a la fecha de parto, Chaves contó: "Puede ser en cualquier momento, así que estamos acá en la espera, pero muy bien. ¡Tengo la panza muy grande! Tengo fecha para la semana que viene y ella se siente bastante. Ahora hay ansiedad, muchas ganas de querer conocerla".

Con respecto al día del padre, Marley le preguntó cómo lo pasaron en familia y, en particular, cómo lo pasó Pedro Alfonso. "Fue un domingo muy lindo, atípico", dijo la conductora. Más adelante, la modelo explicó cómo transita la cuarentena: "Tenemos momentos, yo creo que nos pasa a todos. De repente estás bárbara, pero obviamente uno extraña. Estamos tratando de capitalizarlo por el lado bueno. El embarazado es algo bueno, y en el post parto va a estar bueno quedarse en casa con un bebé recién nacido".

Con respecto a Bake Off, el reality repostero que se convirtió en uno de los ciclos más exitosos de los domingos, ella explicó que es un programa con el que disfruta mucho no solo trabajando, sino también con las historias de los participantes. Pero, por otra confesó que al momento de hacer una torta, ella es muy desprolija y desobediente: "Damián Betular siempre me dice que es una ciencia exacta y que yo no puedo hacer lo que quiero. Pero si la receta dice cuatro huevos y yo tengo tres, ¡yo pongo tres!".

En el último tramo de la nota, Chaves contó algo tentada que aún duermen con sus hijos: "Ahora estamos con los colchones en el piso. Los bajamos de la cama al colchón en el piso, y hoy vamos a hacer el intento que vayan al cuarto, a ver si podemos ir de a poquito. Pero la clave es dormir".