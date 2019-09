Leticia Brédice quedó fuera del certamen con el 39,17 por ciento de los votos Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019 • 23:22

Luego de dos noches de espera, llegó el momento de conocer el resultado del voto telefónico en la ronda de videoclips del " Súper Bailando". Antes, por supuesto, Marcelo Tinelli presentó al jurado y a los miembros del BAR y bromeó acerca de la ausencia de Federico Hoppe en el progama de ayer, debido al retraso de un vuelo que lo traía de Nueva York. Además, el conductor anunció que en esta ronda, la del cha cha pop, se irán dos parejas.

Luego sí, llegó el momento de develar quién quedaba fuera de juego: por un lado, Leticia Brédice y Fernando Bertona, y por el otro, Ailén Bechara y Cae. Con el 60,83 por ciento de los votos, el público eligió a la ex azafata de Guido Kaczka y al cantante de rock para seguir adelante en la competencia.

Luego de escuchar el resultado, Brédice se despidió con una sonrisa. "Me llamaron para avisarme que el sueño está cumplido", contó la actriz. "Me van a extrañar. Es hermoso que me hayan contestado a lo que pedí: que el gobernador de Córdoba se haga cargo del sueño. Mandales un saludo a tus nenas y que me manden un pantaloncito", bromeó sobre el final, y se llevó la promesa del conductor de que recibirá algunas prendas de las marcas creadas por sus hijas mayores, Micaela y Candelaria.

De este modo, Bechara -que llegó a finalista en el "Bailando por un sueño 2015"- seguirá adelante en el certamen al dejar fuera de competencia a Brédice, una de las participantes que más curiosidad despertó desde el inicio.