Maya Rudolph, nominada al Emmy por su composición de la flamante candidata a la vicepresidencia Crédito: Capturas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 15:21

El martes, Joe Biden, candidato del Partido Demócrata para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, anunció que Kamala Harris será su compañera de fórmula. De 55 años, padre jamaiquino y madre india, Harris, quien ha tenido una larga trayectoria como Fiscal General de California, es la tercera mujer nombrada como candidata a vicepresidenta.

La noticia sorprendió gratamente a la actriz Maya Rudolph mientras estaba en plena entrevista vía Zoom con Entertainment Weekly. Recordemos que la intérprete fue recientemente nominada a tres premios Emmy -los galardones de la academia televisiva que se entregarán virtualmente el 20 de septiembre-, y una de las candidaturas es por su participación en Saturday Night Live con su composición de Harris.

Maya Rudolph reacciona ante la noticia de Kamala Harris - Fuente Entertainment Weekly 01:40

Video

"Qué picante", le dijo Rudolph al portal cuando se informó la decisión de Biden. La comediante Wanda Sykes, que se encontraba en el mismo panel, remarcó lo obvio: "Alguien estará muy ocupada de aquí en adelante", en alusión a cómo Rudolph seguramente sea convocada más de una vez a SNL ahora que Harris es formalmente candidata a la vicepresidencia. La actriz reaccionó con alegría, y señaló lo importante que es para ella el programa donde comenzó hace nada menos que dos décadas.

Kamala Harris, la elegida de Joe Biden Fuente: AFP

"Me encanta ir al programa, cualquier excusa que tenga es buena porque amo hacerlo", expresó, e hizo mención a cómo funcionaría su participación en medio de la pandemia de coronavirus. "No anticipaba viajar durante esta pandemia, pero si hay alguien que va a poder resolverlo, ese es Lorne [Michaels, creador de SNL],seguro tiene un helicóptero invisible que me pueda llevar al estudio", bromeó, para luego explayarse sobre lo vital que es es el ciclo en su vida, del que ahora forma parte como artista invitada.

"Desde que era niña que quería estar en Saturday Night Live", confesó. "No puedo creer que logré trabajar allí, y que todavía sigue siendo mi familia, me da mucho orgullo que me asocien al programa, y el haber podido volver es un regalo que no cesa. Honestamente, es mi espacio favorito para interpretar", contó la actriz que este año también aspira a un Emmy por su participación como invitada en The Good Place(rol por el que ya fue nominada el año pasado); y por mejor trabajo vocal para la serie animada Big Mouth.

La ceremonia de los Emmy se realizará de manera virtual el 20 de septiembre, con la conducción de Jimmy Kimmel.