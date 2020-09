Premios Emmy: quién debería ganar, quién va a ganar

La ceremonia virtual será conducida por Jimmy Kimmel

Los premios Emmy apuestan a ser el gran experimento televisivo de la temporada: la primera gran fiesta de la industria decidió jugarse a todo o nada por el vivo absoluto, despachando 130 cámaras a veinte ciudades de diez países distintos, listas para mostrar a todo el planeta a los nominados en el momento en que ganan, pierden, festejan o se sorprenden en el lugar donde pasan su cuarentena por la pandemia de coronavirus. Lejos de confiar en segmentos grabados y el gran espectáculo coreografiado a prueba de fallas -como hicieron los premios MTV - los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Televisivas, que se entregan esta noche, planificaron al milímetro la logística para ceder el escenario a la famosa "magia de la TV". Con Jimmy Kimmel como experimentado bastonero del caos, los productores de la ceremonia, que tiene a Watchmen, la miniserie de HBO como favorito, ya anticiparon que fomentarán la espontaneidad y acompañarán las sorpresas que pueden darse como seguras en un año en el que nada ha sido como se esperaba. A continuación, las predicciones del equipo de críticos de LA NACION sobre quiénes ya deberían preparar su discurso triunfal remoto.

Comedia

Quién debería ganar: Shitt's Creek

La pequeña gran serie canadiense creada y protagonizada por Dan y Eugene Levy es la clara favorita de la categoría. Con su sexta y última temporada ya terminada en su país, ésta es la oportunidad que tiene la Academia de reconocer a un programa que demostró que no se necesitan conceptos demasiado estrafalarios, ni un presupuesto enorme si se cuenta con excelentes guiones y unos actores a la altura. La historia de la familia Rose -que emite Comedy Central-, y sus vivencias como "nuevos pobres" le dieron a la comedia clásica la renovación que se merecía.

Quién va a ganar: Shitt's Creek

Todas las previsiones indican que esta vez el ciclo que más se lo merece será también el ganador. Claro que no hay que festejar antes de tiempo. A pesar de su mediocre tercera temporada The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video), sigue siendo una de las comedias favoritas de los votantes de la Academia, que además no suelen ser demasiado innovadores en sus preferencias.

Actriz de comedia

Quién debería ganar: Catherine O'Hara, Shitt's Creek

Pocas actrices, quizás ninguna otra más que Catherine O'Hara, podrían haber hecho de Moira Rose la fascinante criatura que resultó ser. Siempre estrafalaria y egocéntrica, la actriz de telenovelas devenida en esposa de millonario y madre desinteresada de dos hijos tan absurdos como ella, se transformó en la inesperada heroína de un pueblo, que la aceptó con todas sus excentricidades, ese acento irreconocible y su colección de pelucas y personalidades.

Quién va a ganar: Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Favorita de favoritas, la actriz canadiense es la candidata a vencer. Es poco probable que Issa Rae (Insecure) o Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs.Maisel) puedan arrebatarle el premio a la veterana comediante. Con un Emmy en su haber ganado en 1982 por su trabajo como parte del equipo de guionistas del mítico programa de comedia canadiense SCTV -del que también participaban otras leyendas del humor de su país como John Candy, Andrea Martin, Martin Short y el mismo Eugene Levy con el que coprotagoniza Shitt's Creek-, O'Hara ya debería empezar a escribir su discurso de agradecimiento.

Actor en comedia

Quién debería ganar: Ted Danson, The Good Place

Interpretar a un demonio arquitecto del más allá, quien a través de su amistad con cuatro personas encuentra la redención en entregarse a la frágil experiencia de ser humano, es un enorme desafío. Hacerlo de manera tan graciosa como emotiva, tal como lo hace Ted Danson en The Good Place, lo es aún más. El veterano de la televisión, que ganó su último Emmy en 1990 por su trabajo en la legendaria comedia Cheers, se merece un nuevo premio por una actuación repleta de matices en la última temporada de la serie creada por Mike Schur, disponible en Netflix.

Quién va a ganar: Eugene Levy, Schitt's Creek

La comedia canadiense, creada por Eugene Levy y su hijo Dan, recibió un gran reconocimiento en su última temporada, con 15 nominaciones a los Emmy, y tiene muchas posibilidades de cosechar varios de ellos, incluyendo el de Mejor Actor. El comediante encarnó durante seis temporadas a Johnny Rose, un millonario que pierde todo y debe mudarse con su familia a un pueblito que compró a modo de broma, brillando gracias su impecable timing cómico, una sensibilidad que genera empatía automática en el espectador y las cejas más expresivas de la televisión.

Drama

Quién debería ganar: Better Call Saul

Estamos ante la categoría más prestigiosa y peleada de todas. El nivel artístico de las otras aspirantes (The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things y Succession) es en todos los casos de muy bueno para arriba, pero la quinta temporada de Better Call Saul alcanzó la cima creativa (ya muy cerca del esplendor de Breaking Bad) de la serie creada por Vince Gilligan y Peter Gould y protagonizada por los deslumbrantes Bob Odenkirk, Rhea Seehorn y Jonathan Banks.

Quién va a ganar: Succession

Aunque no habría que descartar del todo a Ozark, la gran favorita es Succession, que en su segunda temporada se consolidó como la principal serie de HBO (cabe recordar que la ganadora previa en este rubro fue la exitosísima Game of Thrones, de la misma cadena). Las desventuras afectivas y económicas de la poderosa familia Roy y su círculo de confianza se convirtieron en irresistibles para el público (y muy probablemente para los votantes del Emmy).

Actor en drama

Quién debería ganar: Jeremy Strong, Succession

Successionfue una de las series más celebradas de los últimos años, con una segunda temporada mejor recibida aún que la primera, en parte gracias a la interpretación de Strong como Kendall Roy, el adicto rehabilitado que aspira a heredar el control de los negocios de su padre. Aunque el actor lleva más de una década trabajando ininterrumpidamente, logró la mayor visibilidad de su carrera con este papel. Sin embargo, compite en la misma categoría con Brian Cox, un peso pesado quien tiene el otro rol crucial de la serie, el del tiránico patriarca Logan Roy. Es probable que los seguidores de Succession dividan su lealtad entre ambos y que los votos no le alcancen a ninguno de los dos para llevarse el premio.

Quién va a ganar: Jason Bateman, Ozark

En el año de las protestas masivas de Black Lives Matter y de la explosión de la militancia woke, Billy Porter, actor negro y gay, protagonista de Pose, una serie sobre la cultura LGBTQ de los años 80, no puede sino ser el ganador de esta categoría, salvo que ya ganó el premio el año pasado, por este mismo rol y por esas mismas razones. Aunque no es inédito que un actor revalide sus laureles, lo más probable es que esta vez el galardón vaya para Jason Bateman quien, en una carrera de más de 30 años, nunca ganó en la categoría actoral (ésta es su tercera nominación consecutiva) y está mejor posicionado que nunca, no solo por su reciente credibilidad como guionista y realizador, sino también porque es sencillamente lo mejor que tiene su serie Ozark.

Actriz en drama

Quién debería ganar: Zendaya, Euphoria

Euphoria tendrá sus altibajos (pierde el rumbo entre tantos personajes, se regodea con superficialidad en ciertos tópicos, etcétera) pero la tiene a ella, Rue Bennett, uniendo los hilos. La talentosa Zendaya interpreta a ese personaje con una vulnerabilidad que se le nota desde lo gestual. Rue es puro corazón, y la actriz siempre lo supo. Por lo tanto, cuando en el último episodio del drama de HBO, la serie vuelve hacia ella y abandona los personajes satélite, Zendaya conmueve con unas escenas desgarradoras. Al igual que en los casos de Tatiana Maslany por Orphan Black y Rami Malek por Mr. Robot, esta también sería una buena oportunidad para premiar una actuación que se corre un poco de los estándares de los Emmy.

Quién va a ganar: Jennifer Aniston, The Morning Show

Se trata de una categoría sumamente competitiva, por lo cual un galardón a la actriz, quien ya lo obtuvo por Friends, tampoco sería discutible. Aniston tiene el SAG a su favor y a una serie como The Morning Show que, en el plano actoral, conquistó a la Academia televisiva ¿Su principal competencia? Laura Linney por Ozark.

Miniserie

Quién debería ganar: Watchmen

Quién va a ganar: Watchmen

Watchmen lo tiene todo. Resulta una vital reinvención del cómic de Alan Moore de los 80 bajo las claves del retrato social que viene ensayando la nueva corriente del 'black horror', sin artilugios discursivos y dotada de plena acción, y al mismo tiempo es una historia mordaz sobre el pasado de Estados Unidos, que recoge las culpas de la masacre de Tulsa y las fusiona con el thriller de venganza.Damon Lindelof demuestra que ha corregido los excesos de Lost bajo las coordenadas del mismo modelo de ficción, aquel que combina la fascinación cultural por el más allá con los grandes interrogantes de la existencia humana. Es tiempo de que premios como los Emmy reconozcan la audacia detrás de cada una de sus apuestas, el hallazgo de interpretaciones excepcionales como las de Regina King y Jean Smart, la inventiva de sus guiones y la construcción de un universo tan propio.

Telefilm

Quién va a ganar:Bad Education

Quién debería ganar:Bad Education

Aunque algunos apuestan por El Camino: A Breaking Bad Movie, esta película no alcanzó el nivel superlativo de la serie que le dio origen. En cambio, Bad Education cumple con todos los requisitos para quedarse con la estatuilla. Pensada originalmente para su estreno en cines, fue adquirida por HBO en 20 millones de dólares tras su presentación en el Festival de Toronto 2019. Con una estrella como protagonista (Hugh Jackman) rodeada por un sólido elenco (Allison Janney, Ray Romano), este nuevo largometraje de Cory Finley (Thoroughbreds) es una fascinante tragicomedia basada en un caso real (uno de los mayores fraudes a las arcas de la educación pública con un perjuicio de más de 11 millones de dólares) que excede el mero marco de la denuncia para convertirse en un minucioso retrato de un mentiroso compulsivo, un manipulador profesional, un psicópata tan brillante como seductor.

Actriz en miniserie o telefilm

Quién debería ganar: Cate Blanchett, Mrs. America

Quién va a ganar Cate Blanchett, Mrs. America

Este año tan peculiar es aquel en el que Cate Blanchett conquistó la TV. Si bien su aparición delante y detrás de cámara en Desplazados fue el resultado de un proyecto de larga data, concebido en relación con su activismo en las Naciones Unidas y a su compromiso con el estado de los refugiados en Australia, fue su interpretación de la odiosa Phyllis Schlafly en Mrs. America la que le valió todo el reconocimiento (la serie se estrena mañana, a las 23, por Fox Premium). No solo consiguió dar carnadura a la voz estelar del conservadurismo republicano en plena era del #MeToo sino que hizo de ese personaje un mar de contradicciones, navegante en la convulsiva década de los 70 a contrapelo de las conquistas del feminismo. Si bien tiene fuertes competidoras como Regina King o posibles sorpresas como Shira Hass, el lugar de Blanchett en el podio parece estar asegurado.

Actor en miniserie o telefilm

¿Quién debería ganar? Paul Mescal, Normal People

Como todos los años, las nominaciones al Emmy tuvieron sus notorias omisiones. Normal People, la miniserie británica que fue un verdadero fenómeno, logró obtener nominaciones en mejor dirección, guion, y actor; pero no así en el apartado actriz (Daisy Edgar-Jones) y en miniserie, lo cual resulta completamente inexplicable. Sin embargo, fue una grata sorpresa la aparición de Paul Mescal, el actor irlandés de 24 años que se destaca en la adaptación de la novela de Sally Rooney y que, como sucedió con Ben Whishaw al ganar por A Very English Scandal, podría superar el escollo de no tener a la ficción de la que forma parte nominada en la categoría principal.

¿Quién va a ganar? Mark Ruffalo, I Know This Much is True

Desde que HBO estrenó el drama de Derek Cianfrance pudimos ir anticipando que el actor iba a llevarse el Emmy a su casa. Ruffalo no solo interpreta dos papeles sino que además logra bajarle el tono a lo que podría haber sido un despliegue de virtuosismo vacuo, algo de lo que peca la serie misma.

Los premios Emmy, con la conducción de Jimmy Kimmel, se emitirán el domingo 20 a través de TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 21.

Textos de Natalia Trzenko, Marcelo Stiletano, Diego Batlle, Paula Vázquez Prieto, Hernán Ferreirós, Milagros Amondaray, María Fernanda Mugica y Dolores Graña

