Quién es Marcello Hernández: soñaba con ser futbolista, es la nueva estrella de la comedia y se transformó en Javier Milei para Saturday Night Live

La emisión de anoche del legendario ciclo televisivo de comedia Saturday Night Live comenzó con un sketch en el que Donald J. Trump, interpretado como es usual por James Austin Johnson, presentó la primera entrega de los premios Trump. En la sátira de poco más de siete minutos, el único mandatario extranjero “presente” fue Javier Milei, imitado por Marcello Hernández, el joven comediante nacido en Miami y señalado por The New York Times como la nueva estrella del programa.

“Desde Hollywood, los premios Trump, el galardón que celebra a los que mejor sucumbieron ante Donald Trump o a quienes mejor saben ser Donald Trump. Aquí está su anfitrión: el presidente Donald J. Trump”, abrió el sketch en el que el “presidente de Argentina” tuvo la responsabilidad de presentar al premio, vacante, para la mejor película hablada en lengua extranjera.

Javier Milei (Marcello Hernández) y Donald Trump (James Austin Johnson) en la apertura de Saturday Night Live Captura de Video

“Líder visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares, todo esto describe a mi mejor amigo y el dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”, exclamó Hernández como Milei en un casi perfecto castellano porteño y luciendo un peinado, patillas y anteojos muy similares a los que usó el presidente argentino recientemente en Davos. Al abrir el sobre con los nombres de los ganadores, Hernández pasó al inglés para cerrar su participación: “Nada, jajaja. Pero sí incluyó un cheque por otros 10 millones de dólares. Este tipo es fantástico, hermano”, dijo el imitador ya en inglés aunque con un acento de marcada tonalidad porteña, una especificidad que habrá pasado desapercibida para la mayoría de los espectadores estadounidenses del programa que emite la cadena televisiva NBC desde 1975. Pero el detalle seguramente hizo reír al público latino, un segmento que desde que Hernández se sumó al elenco en 2022 tiene cada vez más espacio en el programa.

Bilingüe, hábil imitador y excepcional comediante físico, el humorista de 27 años nació y se crio en Miami con el sueño de convertirse en jugador de fútbol profesional. De hecho, durante la secundaria fue la estrella del equipo de su escuela al punto de que llegó a entrenar con la selección sub15 de la República Dominicana y consiguió una beca deportiva para asistir a la Universidad John Carroll en Ohio dónde estudió comunicación.

De madre cubana y padre dominicano, Hernández compaginaba su pasión por el fútbol con su interés por la comedia hasta que durante su segundo año en la universidad tomó la decisión de darle prioridad a sus ambiciones artísticas. “Fue una decisión entre jugar al fútbol y hacer comedia. Iba a entrenar, luego a hacer espectáculos y a repetir lo mismo todos los días. Al final tuve que decirle al equipo que iba a dejarlo”, recordó el actor y comediante en 2024 durante una charla de alumnos de su universidad. Su sueño de ser el “Jerry Seinfeld latino”, pudo más que el deporte de sus amores.

Marcello Hernández, el comediante de origen cubano-dominicano que imitó al presidente Milei Jordan Strauss - Invision

Allí, contó que los siguientes años fueron muy duros para él: estudió marketing y comunicación mientras hacía prácticas en clubs de comedia y viajaba constantemente a Nueva York para actuar. “Dormía en un Airbnb por 72 dólares la noche compartiendo el espacio con una señora. También dormía en el suelo de la NYU Tisch (Universidad de Nueva York). Poco después, llegó el Covid-19. Regresé a Miami, a vivir con mi mamá y trabajé como vendedor de medicamentos a domicilio”, detalló en la entrevista en la que también relató su llegada a SNL.

Hacia el final de la pandemia, Hernández ya estaba de nuevo en el circuito de la comedia stand up cuando fue seleccionado para actuar como una de las “nuevas caras” del festival canadiense Just for Laughs, un encuentro que muchas veces sirvió como semillero de Saturday Night Live. De hecho, luego de aquella presentación fue convocado por Lorne Michaels, creador y productor de SNL para audicionar para el programa. Lo contrataron aunque en principio como actor “invitado”. Recién en 2024 consiguió ser parte del elenco estable, un impulso que lo transformó en “la nueva estrella de la compañía actual del programa”, escribió el crítico del diario The New York Times, Jason Zinoman, a propósito de Hernández y su especial de comedia American Boy, estrenado recientemente en Netflix.

Marcello Hernández como Javier Milei en SNL Captura de Video

El comediante que participó en virales sketches con figuras latinas como Bad Bunny, Ana de Armas y Pedro Pascal cuando visitaron SNL, está en plena expansión. Además del lanzamiento de American Boy, en los últimos meses combinó sus apariciones en el programa con la filmación de la comedia cinematográfica 72 horas, junto a Kevin Hart, y por estos días, cuando no se dedica a imitar al presidente argentino, está en pleno proceso de grabación de Shrek 5, la película en la que le prestará su voz rasposa a Fergus, uno de los hijos del ogro Shrek y la princesa Fiona.