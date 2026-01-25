El programa estadounidense Saturday Night Live volvió a parodiar a Milei junto a Trump

El presidente Javier Milei volvió a ser uno de los personajes parodiados en el mítico programa de comedia estadounidense Saturday Night Live. En esta oportunidad, apareció junto a su par Donald Trump en un sketch que simulaba una ceremonia de premios al estilo de los Oscar, bautizada como los “Trump Awards”.

El comediante de ascendencia cubana Marcello Hernández, caracterizado como el jefe de Estado argentino, subió al escenario y —en español y con acento porteño— llenó de elogios a Trump. “Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares”, dijo, en alusión al desembolso que el Tesoro estadounidense le hizo a la Argentina como línea de financiamiento para contribuir a la “estabilidad económica” en octubre de 2025. Ese monto fue devuelto el pasado 9 de enero.

“Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”, siguió, antes de presentar el premio a “Mejor película en idioma extranjero”. Sin embargo, al abrir el sobre, estaba vacío. “Nada”, aclaró, entre risas.

La parodia a Milei en SNL

“Él sí incluyó un cheque por otros 10 mil millones de dólares... Este hombre es increíble, bro“, bromeó el personaje de Milei.

En ese momento apareció Trump, interpretado por el comediante James Johnson —habitual encargado de personificar al presidente estadounidense en SNL—, quien le arrebató el premio de las manos y lo despidió con un “adiós, amigo”, en español, antes de sentenciar: “Acepto este premio”.

Las apariciones previas

No es la primera vez que programas de comedia estadounidense parodian o hacen mención al primer mandatario argentino. A mediados del año pasado, el programa Have I Got News for You, de la cadena CNN, habló de la figura del Presidente y cuestionó su vínculo con el gobierno republicano.

El conductor Roy Wood Jr. fue el encargado de introducir la temática y planteó que una de las razones por las que enviar US$20.000 a la Argentina era “una mala idea” porque el dinero iba a ir “a este tipo”. Acto seguido, el programa mostró imágenes del show que el Presidente había encabezado en el Movistar Arena, en donde interpretó covers musicales junto a “la banda presidencial”.

El sketch de la CNN en el que hablaron de Milei

“Se ve responsable...”, dijo en tono irónico una de las panelistas que participa del programa. Y otro añadió: “Escuchen, esto es lo que pasa si no dejan que sus hijos se dediquen al arte. Lo van a hacer igual, antes o después de convertirse en dictadores”.

Pocos días antes había sido comparado con Austin Powers, el icónico personaje de las películas homónimas, por primera vez en SNL. En esa oportunidad, el presentador de uno de los segmentos, Colin Jost, dijo: “El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: if you make me horny, baby” (“Si me enloquecés, nena”).

Mostró una fotografía en la que Milei y el personaje interpretado por Mike Myers aparecen con gafas oscuras y una expresión similar, en referencia a una de las frases más recordadas del extravagante espía británico. El comentario había sido en referencia a una visita que realizaron el Presidente y la comitiva a Washington para una reunión bilateral previa al acuerdo económico que el gobierno estadounidense le dio a la Argentina.