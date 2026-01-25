El truco de Agustín “Rada” Aristarán que descolocó a Mirtha Legrand: “¡Qué rabia!”

Mirtha Legrand aprovechó su estadía en Mar del Plata para sentar a su mesa a los artistas que viajaron hasta la costa argentina para hacer temporada teatral. Este sábado, uno de los invitados fue el actor e ilusionista Agustín “Rada” Aristarán, quien además de hablar de sus inicios en el mundo de la magia sorprendió a la conductora con un truco que la descolocó.

La Chiqui salió al aire desde La Feliz por tercera vez este año. En esta oportunidad, compartió la velada con Aristarán, con las actrices Malena Solda y Gloria Carrá, con el actor y humorista Diego Pérez y con el panelista y experto en Moda, Fabián Medina Flores. En varios momentos de la noche, Rada hizo gala de su amor por la magia.

Agustín “Rada” Aristarán pasó por lo de Mirtha y habló de su amor por la magia María Bessone - LA NACION

“Con la magia empecé de muy chico por un error de Papá Noel”, confió Aristarán cuando le consultaron sobre sus primeros pasos en el arte del ilusionismo. “Se confundió de regalo, me trajo una caja de magia”, agregó de inmediato. “¿Y qué habías pedido?”, quiso saber Diego Pérez. “Un camioncito. De esos irrompibles”, recordó. “Hoy estarías como Moyano, no con nosotros”, remató el humorista la anécdota, y Rada reconoció que usa ese mismo paso de comedia en sus espectáculos.

Según repasó Aristarán, en su Bahía Blanca natal no había dónde estudiar magia, por lo que decidió tomar clases de canto, de baile, de música y de actuación. “Ahí se dio esta mezcla de que soy mago pero en realidad hago más reír que magia”, confesó. “Terminé siendo actor, que es lo que más hago ahora”, completó el hombre que acompañó con sus presentaciones y sus chistes a Mario Pergolini en el 2025 en su programa de eltrece Otro día perdido y que en el teatro se luce en Chanta, la obra que lo llevó hasta la costa Atlántica.

La impotencia de Mirtha

“Rada, ¿tenés algún truco para hacerme?”, disparó la Chiqui con la mirada puesta en su invitado poco antes de que terminara el programa. “Ayer me llega un mensaje que dice ´la señora Mirtha Legrand quiere que hagas un juego de magia’“, señaló Rada en ese momento, y se dispuso a cumplir con el deseo de la gran diva de la televisión argentina. Lo que siguió fue uno de los momentos más divertidos de la noche.

“Dije ‘qué honor y qué horror’, porque no traje nada. Porque en este lugar no estoy haciendo mi espectáculo de magia”, se atajó el actor, aunque luego explicó que pidió elementos prestados a su primer maestro de magia -Pascual Pellegrini- para complacer a la conductora.

Con una pelota de esponja roja en la mano, Rada se paró, se ubicó junto a la Chiqui y le entregó el objeto en cuestión. Luego, mostró su mano vacía, le pidió la pelota, la puso en su palma y la apretó con los dedos. En ese momento, Mirtha sopló la mano del ilusionista, quien estiró de nuevo la mano y mostró dos pelotas en lugar de una.

A continuación, Rada tomó una pelota en cada mano, las cerró y al abrirlas las dos pelotas estaban juntas. Por último, agarró una pelota él, le dio una a Mirtha y luego de un chasquido aparecieron las dos en la mano de la conductora, quien de la sorpresa revoleó las pelotas sobre la mesa. “No, ¡me da rabia! ¡Me da rabia!”, repitió agarrándose la cabeza. “Vos sabés que los que colaboran con el mago quedan como tontos”, reflexionó sobre el final de la presentación. “Qué maravilla. Fantástico realmente. Porque yo lo vi de cerca”, felicitó con efusividad a su invitado.

En otro momento del envío, Rada explicó la importancia que tuvo el programa de Pergolini en su carrera y adelantó que en el 2026 volverá a ser parte del envío. “Me dio una popularidad que no tenía hasta este momento”, reveló el actor, que si bien era conocido por su faceta artística no había llegado al público masivo. Poco después se mostró entusiasmado con su continuidad en Otro día perdido. “Sí, volvemos”, afirmó, y dio por tierra con las versiones que aseguraban que se iba a centrar en su próximo desafío teatral: será Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate, la próxima apuesta de Carlos Rottemberg, Tomás Rottemberg y Mariano Pagani.