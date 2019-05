Vive en La Pampa, tiene tres hijos y es sostén de familia

¿Quién quiere ser millonario? , el ciclo de entretenimientos que conduce Santiago del Moro en Telefe, convoca a personas con todo tipo de historias de vida: estudiantes, comerciantes, empresarios pyme, empleados u obreros que deben levantar una deuda, completar un crédito o simplemente sostener su tren de vida todos los días. Esta semana, conmovió la historia de una mujer que, cuando llegó a ganar 300 mil pesos, decidió plantarse en esa cifra y no seguir apostando por llegar a los 2 millones que da el programa como premio mayor.

"Me retiro, con esto lleno una heladera y otra también. Ya es demasiado", dijo Lis Caldas, quien es oriunda de General Pico, La Pampa. "Si supieran con cuánto vivo", señaló la mujer. Del Moro, en tanto, se emocionó al escuchar el relato de la pampeana, que es el sostén de su familia y tiene tres hijos. "Se cansaron de comer pollo, pero todo el tiempo me las estoy ingeniando para hacerles otras comidas", contó para explicar las dificultades económicas por las que está pasando.

Quién quiere ser millonario: la conmovedora historia de la mujer que ganó 300 mil pesos - Fuente: Telefe 03:14

Video

La joven explicó que para sobrevivir hace pastafrolas por encargo y además cursa un profesorado en Lengua y Literatura. "Todo aumenta, pero yo no aumento mis productos. Las pastafrolas las hago en el horno de mi casa, no tengo horno industrial. Me ha pasado que se me quemó alguna porque son las 3 de la mañana y me quedo dormida, porque no doy más", contó.

Además, explicó lo trajinado que es su día a día: "Llevo el bebé a la guardería y me voy corriendo a la facultad, de una punta a otra de General Pico".

Lis, la participante que hizo emocionar a todos en ¿Quién quiere ser millonario? - Fuente: Instagram 00:24

Video

Con el premio que obtuvo al responder varias preguntas de conocimiento general, tendrá un poco más de aire para mantener a su familia y por eso su emoción a la hora de festejar el logro: "Tengo que agradecer a mis hijos que me aguantaron hasta cuando yo me enojaba con ellos para que me ayuden, porque esto no es para mí, es para todos".