La participante llegó a los premios mayores sin usar comodines.

Elizabeth Vallone es una mujer que siempre se dejó llevar por la intuición, como motor para enfrentar la adversidad. Por eso, estando en Paraguay y embarazada de su hija Chiara, un día tuvo miedo, intuyó que ese no era su lugar, y se vino en un micro de regreso a su país. Es percepción fue la que luego, movida "por la necesidad" la hizo empezar a trabajar como remisera. Y ese mismo olfato fue la que la llevó en la noche del martes a llegar a los premios mayores de Quién quiere ser millonario , sin usar comodines.

"Estoy separada desde que ella nació. Quedé embarazada en Argentina pero me fuí a vivir con él, que era de Paraguay. Dos meses antes de tenerla decidí venirme, fueron dos segundos. Lo primero que pensé es 'si nace mi nena allá, por ahí el día de mañana (el padre) no me la deja traer'. Que se tenga que quedar allá y no volverla a ver. Entonces me tomé un micro y me volví sola", le contó la participante a Santiago del Moro .

Empezando de nuevo, y con el sueño de una familia destruido, la participante nunca entendió la actitud del padre de su hija: "Él nunca más volvió. No lo entiendo, habíamos planeado tanto tenerla. A él supuestamente por el trabajo no lo dejaban viajar, todas excusas. Pero con todo el dolor del alma seguí y salí adelante. No me importó nada y pensé solamente en ella. Cuando llegué me ayudaron mucho mi abuela y mi mamá. Ahora ya no están ninguna de las dos, así que quedamos solas, ella y yo".

El día a día como conductora de remise no es fácil para Eli: "Salgo todos los días para ganarme el pan pero la calle es muy complicada, muy machista. Me he comido más de un insulto. Parece que los hombres todavía no aceptan a una mujer que maneja".

Mientras contesta por el sueño del auto propio ("aunque sea uno viejito"), y por "poner en regla" los papeles de la casa donde vive, Eli también es consciente del sueño de su chiquita que sufre el suspenso desde la tribuna, un sueño sencillo pero a la vez enorme: "Me gustaría ver una película con ella a la noche", dice mientras la madre se emociona.

Recién para asegurar los 180 mil pesos, la participante usó su primer comodín. Así siguió hasta la pregunta de los 750 mil pesos cuando, ante la duda, decidió retirarse con medio millón. Las lágrimas de alegría de la hija y las palabras de su madre fueron el verdadero premio: "Ella es sencilla, humilde, ojalá pudiera darle todo. Es todo para mí".