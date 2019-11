La actriz muy pronto viajará a Estados Unidos para hacer un casting para Netflix.

María del Carmen Raquel "Pata" Villanueva fue y es una de las mujeres más sexies de la Argentina. Actriz, vedette y oportunamente mediática, Pata ("un apodo que me puso mi abuela porque de chica me encantaba la historia de El patito feo") construyó una carrera en la que no faltó el cine, la televisión, el teatro, y romances con figuras como el "Conejo" Tarantini, Cacho Castaña o David Lebón.

La participante que este miércoles se llevó 300 mil pesos en Quién quiere ser millonario, aprovechó la pregunta de Santiago del Moro para contar un ritual que aprendió en México hace veinte años, y que asegura un futuro venturoso. Sin sonrojarse, y con mucha simpatía, Pata explicó que no por ser demasiado simple, la práctica deja de ser efectiva: "Se lo enseñé a un montón de gente, que lo sigue haciendo. Vos ves la luna llena, contás hasta tres y le tenés que mostrar el traste. Así, rapidito, y con eso te aseguraste el mes. Eso sí, si la noche está nublada sonaste. A veces me pasa que desde mi casa no se ve, entonces me voy a algún lugar donde se vea bien, me bajo del auto, le muestro el c. un segundo y entro de nuevo".

Las risas de la tribuna se transformaron en caras de asombro cuando Del Moro reafirmó la costumbre y confesó que él también la practica: "Te cuento una infidencia, una vez subí a la terraza y le mostré el traste. Otra vez estaba en el balcón, lo hice y después dije 'Qué triste que alguien me vea'. Imaginate si alguien pasaba por abajo".

Aunque siempre se la ve de buen humor, la actriz atravesó momentos muy difíciles, donde incluso estuvo a punto de morir: "Tuve divertículos en el intestino y casi me muero. Mi marido se había muerto hacía un mes, y me acuerdo que una bruja me decía 'él te quiere llevar', y ahí dije tengo que ponerme fuerte porque yo no me voy a ir de este mundo. Zafé de casualidad". Su hermano, que ofició de comodín, no hizo más que ratificar la diferencia entre la persona y el personaje: "Pata tiene una energía impresionante. Pero una cosa que quiero decir, que detrás de esa imagen de frivolidad que vendió es una mujer súper familiera, somos muchos hermanos, sobrinos, nietos, y ella es la que hace todo por nosotros".

La participante también contó que su próximo objetivo es empezar a trabajar a nivel internacional para grandes productoras extranjeras: "Estuve en Estados Unidos y me anoté en un casting para Netflix. Me llamaron un montón para hacer de madre, o abuela. Se nota que averiguaron quién era, así que voy a volver porque quiero trabajar para series. Me encantaría".