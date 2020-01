Jorge Porcel Jr. participó de Quién Quiere Ser Millonario y se llevó 300 mil pesos Crédito: Captura de TV

Con veinte kilos menos y mucho más tranquilo que en otras épocas, Jorge Porcel Jr. volvió a los medios, luego de su derrotero a principios de la década pasada, cuando -desesperado- pedía a gritos un trabajo por el que, al menos, le pagaran 15 mil pesos. Su regreso se produjo en Quién quiere ser millonario, el programa de preguntas y respuestas conducido por Santiago del Moro que se transmite por Telefe.

Esta oportunidad le sirvió a la perfección para demostrar que, más allá de su personaje mediático, el hijo del recordado actor Jorge Porcel cuenta con un alto nivel de cultura general. Más allá de su buen desempeño a la hora de responder, el conductor no se privó de preguntarle sobre aspectos -conocidos y otros, no tanto- de su vida privada.

"Mi mamá fue una buena mina. Con el tiempo, uno deja de idealizar a la gente que se fue y empieza a entender algunas cosas. También me pasó con mi padre. Por supuesto que mi relación con mi mamá fue mucho más profunda porque podíamos hablar y porque nunca me abandonó. Yo jamás abandonaría a un hijo", contó, en relación a su compleja relación con su padre.

Con respecto a su vida actual, contó que está dedicado de lleno al arte plástico y que no está enamorado. "Me enamoré una vez, pero no me fue bien", confió. Además, recordó aquel momento en el que, en medio de una nota televisiva, en 2012, reclamó un trabajo por el que le pagaran un sueldo de 15 mil presos, un monto muy superior al salario promedio de esa época.

"Comenzó como un chiste. Yo había ido a un cumpleaños y había periodistas esperándome, que me asediaban. Allí comencé a cantar: '20 lucas', '20 lucas'". Según él, se trató de una improvisación para quitarle peso a una situación que había comenzado a desmadrarse. "No quiero que nadie pase en los medios por lo que pasé yo", finalizó.

En otro tramo de la charla, le confesó al conductor que no descarta dedicarse a la política. "Hay que ver qué es lo que ofrecen, qué es lo que ven en mí. El hombre no es solo deseo, es acción", explicó.

Porcel terminó llevándose 300 mil pesos y aprovechó para agradecerle a la producción el buen trato. "Celebro que esté al aire un programa como este, que premia la inteligencia y el respeto. Es una decisión empresarial y política", expresó.