Todas las noches, por la pantalla de Telefe, el programa ¿Quién quiere ser millonario? que conduce Santiago del Moro, no solo se erige como un ciclo de entretenimientos - en este caso, con el formato de preguntas y respuestas - sino también como una vidriera de las historias emotivas de sus participantes.

Desde la repercusión que tuvo la presencia de Marina Simian, la bióloga que es investigadora del Instituto de Nanotecnología del Conicet y que donó el dinero obtenido al laboratorio donde trabaja, hasta Constanza Dolores, una mujer trans de 55 años nacida en Alemania y residente en Lomas del Mirador que compartió su relato de superación, el programa tocó la fibra de los espectadores.

En su más reciente emisión, el ciclo tuvo como protagonista a Diego, un mecánico de 45 años que se quedó sin trabajo y quien se quebró al aire al contar su historia, rodeado de su familia, como su hijo Lucas - quien lo ayudó en el juego -, su padre Rodolfo, y su esposa. "Mi viejo era mecánico, yo también lo soy, y mi hijo es futuro ingeniero mecánico, somos tres generaciones con la misma pasión. Es soñado estar acá con mi viejo, porque viendo las promociones del programa cuando estaba muy mal se me ocurrió anotarme", contó el hombre, quien comenzó a emocionarse cuando recordó un duro momento de su vida.

El participante de 45 años se anotó en el programa tras quedarse sin trabajo Fuente: Archivo - Crédito: Captura de TV

"No me creo con muchos conocimientos, pero me anoté para poder comprar herramientas, trabajé en varios lugares, me quedé sin trabajo, y ahora quiero abrir mi propia empresa, pero al margen del dinero quiero continuar, por mis hijos, para que vean que no hay que rendirse", expresó, y añadió lo complejo que es quedarse sin empleo a su edad. "Para el sistema, tener 45 años es ser viejo, por eso es un cuento de hadas que un mecánico esté acá, ya que a veces se desvaloriza el trabajo, nuestro conocimiento es en base a otra cosa, son siempre libros técnicos, pero gracias al programa empecé a leer un montón de cosas", compartió, emocionando a Del Moro, a quien le reveló que atravesó una etapa depresiva, donde estaba "de rodillas".

El conductor le brindó su aliento. "Vas a abrir un taller, vas a poder, estás rodeado de gente, rodeado de afectos", le manifestó. Finalmente, el participante tuvo un excelente desempeño, y se alzó con la suma de 500 mil pesos. "Tratar de ser buena gente es un modo de vivir", fue una de las frases que dejó Diego en otra sentida emisión del ciclo.