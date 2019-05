Claudia Neumann estuvo acompañada por su hija Geraldine.

Hasta este jueves, Quién quiere ser millonario todavía no había caído en la tentación de alternar jugadores anónimos con personas conocidas mediáticamente. De ahí la sorpresa de la gente cuando vio entrar al estudio de Telefe a Claudia Neumann, madre de Geraldine y Nicole Neumann .

La participante se anotó para ganar el dinero necesario para explotar su pasión por la gastronomía: "Como estoy a full con la cocina me gustaría con el premio poner un local de comida saludable. Por Nicole sé hacer muchas recetas veganas pero hago de todo. Ahora estoy probando con distintos tipos de salsas", le contó a Santiago del Moro .

La mamá de Nicole Neumann participó de Quién quiere ser millonario - Fuente: Telefé 00:57

En la tribuna la acompañaron Javier, su pareja desde hace siete años ("Todo un récord", aclaró la participante cuyo novio más conocido fue Marcelo "Teto" Medina), sus nietos y su hija Geraldine. Faltó Nicole solamente, pero Claudia se encargó de aclarar que si bien la conductora estaba contenta con su participación, le hizo una sola (y curiosa) aclaración: "No hables de más".

Geraldine Neumann acompañó a su madre en el programa - Fuente: Telefé 00:59

La concursante se midió, pero ante la pregunta del conductor referida al polémico inicio de su hija como modelo a los 12 años, Claudia recordó: "Me 'pegaron' bastante pero yo sabía que no estaba haciendo nada malo. Nunca me importó el 'qué dirán'. Además por la calle todos me gritaban 'suegra'".

Claudia Neumann aseguró 130 mil pesos para su emprendimiento y la armonía familiar, ya que a fuerza de simpatía y conocimiento, evitó cualquier momento incómodo y mediático relacionado a su hija mayor.