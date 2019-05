La joven se presentó en el programa de Santiago del Moro y terminó siendo eliminada con una pregunta muy particular

En el programa de Santiago del Moro , Quién quiere ser millonario , los participantes llegan con todo tipo de historias y anoche se presentó María Celeste, una cordobesa que se destacaba por ser muy fanática de Lionel Messi .

Luego de ser presentada por Del Moro, el conductor quería que le explicase ese fanatismo, a lo que ella respondió: "Es triste. Yo jugaba al hockey y por trabajo ya no juego más. Antes de jugar los partidos, nosotros hacíamos historias de Instagram y lo arrobábamos a él. Un día, hace un año y medio o dos, a la hora me fijé y me apareció que había visto lo que yo había subido".

Cada vez que una persona sube algo a las historias de Instagram, el usuario puede ver quién vio la publicación. "Yo dije ´no puede ser´ -siguió la joven-. Lo probé en otro partido y me la volvió a ver. Yo pensaba ´¿qué pasa que justo a mí, teniendo él tantos millones de seguidores, me ve la historia?´. Probé como con 5 o 6 fotos y me las veía todas. Me aparecía el ´visto´, por lo menos. Eran fotos de antes del partido, el escudo del club o un ´te amamos´. Nunca fue nada desubicado, eran cosas tranqui. Hasta que un día lo quise arrobar y no me aparecía para arrobarlo. Me bloqueó".

Quién quiere ser millonario: una mujer contó que Messi la bloqueó en Instagram - Fuente: Telefe 03:12

Video

Del Moro comentó en tono de broma: "Messi dijo ´ésta loca, está zarpada, ¿qué hace?´ ¿No habrá sido la mujer por celos? Estamos ante una noticia de nivel mundial si es así". Ante este comentario, María volvió a aclarar que nunca le envió nada subido de tono.

Después de la anécdota, la joven jugó muy poco, ya que fue eliminada con una pregunta relacionada justamente con Messi. "¿A los hinchas de qué equipo les dicen ´culés´?, le había preguntado Del Moro. La respuesta es a los hinchas del Barcelona, el equipo en el que juega Messi.