Rating: al partido de River trastocó el prime time y Mario Pergolini dio un batacazo

Esta semana la televisión abierta estrenó varias propuestas con resultados dispares. La Voz Argentina entró en la etapa de “Knockouts”, debutó Trato hecho (América TV) y Jey Mammon volvió a la pantalla chica con un ciclo musical y de entrevistas cerca de la medianoche, en elnueve. La audiencia que consume estos contenidos es tan volátil que cualquier cambio dentro de la programación, modifica la competencia.

Basta ver lo que sucedió en el prime time de este jueves para comprobar que el control remoto de los que ven televisión está más activo que nunca. Telefe modificó su noche, ya que decidió transmitir un nuevo partido de la Copa Conmebol Libertadores. River Plate y Libertad de Paraguay se enfrentaron en octavos de final en un encuentro que no solo puso a prueba el presente de ambos equipos, sino que también reavivó una histórica rivalidad en el fútbol sudamericano. Pero a pesar de que se esperaba un partido de alta intensidad, donde la estrategia y el carácter iban a ser determinantes para dar el primer paso hacia los cuartos de final, un deslucido cero a cero dio un flojo resultado en materia de rating. Si bien se convirtió en lo más visto del día con un promedio de 10,6 puntos, no logró los índices de audiencia de otros enfrentamientos del mismo torneo y estuvo por debajo de los números de La Voz Argentina. La serie se definirá el jueves de la semana que viene en el Monumental, donde el ganador avanzará a la siguiente fase.

Parte de la audiencia que no vio La Voz Argentina, claramente se volcó a otras propuestas. El rating no solo no bajó, sino que varios programas se vieron beneficiados con que el partido de River se podía ver también en directo por la pantalla de Fox Sports. Buenas noches familia obtuvo un buen promedio de 6.2 puntos y fue lo más visto de eltrece. A Guido Kaczka le funcionó la fórmula de volver a sus inicios con el formato de juegos con la gente.

Por su parte, Trato hecho y Bienvenidos a ganar promediaron 2,5 puntos. El ciclo de entretenimientos que conduce Santi Maratea cosechó la marca máxima desde su debut. En esta nueva etapa sigue profundizando en las historias de vida: Maxi, el participante de anoche, fue al programa para ayudar a su hermano que tiene cáncer y no puede moverse por su cuenta. Le tocó el maletín 19, que tenía $10.000. En la quinta oferta, la banca le ofreció $527.000. Hizo una contraoferta por $600.000 y la banca la aceptó.

Por su parte, Jey Mammon con la visita de Andrea Rincón cosechó 1,2 puntos, el mejor número desde el estreno. Mientras que Pasó en América, en su nuevo horario de las 23, obtuvo 1,9 puntos y quedó tercero en la franja.

Pergolini y una gran sorpresa

Pero la sorpresa de la noche la dio Otro día perdido con la visita de la Mona Jiménez. El ciclo de Mario Pergolini se viene destacando por el nivel de producción de las entrevistas, en donde a los invitados siempre se los estimula de alguna manera para que el reportaje sea más atractivo. La semana pasada se pudo ver cómo sorprendieron a Moria Casán con cuatro mujeres lookeadas representando distintas etapas de su vida o le hicieron jugar a Darío Barassi con pompas de jabón, ya que el actor se confesó fan de las mismas.

Por su parte, anoche, el cantante cordobés lo dio todo, en un divertido ida y vuelta con el conductor. Esto se reflejó en los números de rating, el ciclo de eltrece logró un promedió 5,4 de puntos y logró tocar 6,4 cerca de la medianoche, liderando la franja, con números similares al día del estreno, frente a la repetición de un rosco de Pasapalabra que obtuvo 4,7 puntos.

La Mona no solo contó cómo se conoció con su mujer, que estuvo cinco meses en coma y se salvó de milagro, sino que se permitió bromear con Pergolini sobre sus primeros (¿des?) encuentros. “Cuando vine por primera vez a Buenos Aires, toqué en el Microestadio de Atlanta, que en esa época iba Marilina Ross, iba Piero... Ahí fue la época que nos conocimos”, recordó Jiménez.

“Te voy a ser sincero. Él es una persona educada y no lo dice, pero... Yo era más rockero. Tenía 20 años, era un joven insoportable. Y La Mona decía, ‘¿por qué este tarado no me saluda?’”, admitió Pergolini. Quedó claro que el paso de los años los acercó y el reportaje se coronó con ambos cantando en vivo el hit del cordobés, “Quién se ha tomado todo el vino”.

Las casualidades del destino hicieron que ayer se cumpliera un mes al aire del late show de eltrece. Fiel a su estilo, el conductor lo celebró con un video irónico, hecho con Inteligencia Artificial, donde personas mayores, parejas jóvenes y adolescentes admitían que la televisión no estaba muerta y que gracias a Otro día perdido volvieron a verla. Pergolini logró, en poco tiempo, que se pasara de las críticas en demasía a comentar su programa positivamente por la calidad de sus invitados y el nivel producción que tiene. Una vez más quedó demostrado que cuando la propuesta es buena, el público aparece.