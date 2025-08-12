Rating: cuánto midió el debut de los Knockouts de La Voz Argentina, Santi Maratea y Jey Mammón

Este lunes subió el encendido del prime time como consecuencia de los estrenos de tres canales de aire. Mientras que La Voz Argentina entró en los Knockouts, en una de sus etapas más complejas del talent show de canto por Telefe, América decidió renovar su prime time con la vuelta de Trato Hecho y el Nueve apostó por un ciclo de música y entrevistas de la mano de Jey Mammón.

A las 21.50 comenzaron los Knockouts en La Voz Argentina con un piso de 11.5 puntos, liderando la franja. Dos participantes de un mismo team cantaron un tema cada uno, y su coach tuvo que decidir quién seguía en el certamen. Nuevamente, cada uno podrá robar hasta dos intérpretes de otro equipo. Para preparar a los concursantes, los jurados contaron con la ayuda de grandes referentes de la música actual. Por primera vez en la historia del big show, los co-coaches también estuvieron presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de decidir quién debe seguir en la competencia. Cazzu estuvo junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso junto a Lali y el Chaqueño Palavecino con Soledad Pastorutti.

Pasadas las 22 estrenó Trato Hecho, en la pantalla de América, con el piso que le dejó LAM de 3,1 puntos. En el histórico ciclo de entretenimientos que supo llevar adelante Julián Weich, hoy debutó Santi Maratea como conductor. A diferencia del formato original donde solo había secretarias, el programa cuenta con 24 participantes con un maletín cada uno. Todos los días se sorteará en el momento al jugador que bajará a participar mientras que los 23 restantes podrán volver en la siguiente emisión, completando con un nuevo concursante el lugar que dejó libre quien bajó a jugar. Otro cambio que tiene esta propuesta, producida por Mandarina Contenidos, es que funcionará también como un reality en paralelo en las redes sociales, con las historias de cada uno de los protagonistas. Cada maletín tiene un monto distinto y los valores van hasta los $20.000.000. Además, solo una vez en el juego el participante podrá utilizar la opción de la “contraoferta”, es decisión del banco aceptarla o no. Si no la acepta, el aspirante tiene la obligación de seguir jugando al menos una ronda más, es decir, no puede retirarse con el dinero antes ofrecido por la banca. El primer concursante se llevó 7 millones y medio de pesos, después de rechazar varias ofertas de la banca. El debut se mantuvo entre los 2 y 3 puntos, tercero en la franja. Quien perdió audiencia fue Bienvenidos a ganar que quedó cuarto sin poder llegar a los 2 puntos.

Graciela Alfano visitó a Jey Mammón en su primer programa

En el primer enfrentamiento de los Knockouts se enfrentaron Lucas Rivadeneira que interpretó de ABBA “Todo el ganador” y Gabriel Fracelli que cantó “Del otro lado” de Lali Espósito. Muy emocionada, la coach felicitó a los dos por sus temas: “Hicieron dos performance inolvidables y quiero decirles esto, antes de tomar esta difícil decisión”. Zoe se inclinó por Lucas y Lali optó por él. Joaquín Martinez con “Corazón americano” y Milagros Amud con “Cuando llora mi guitarra” estuvieron frente a frente y si bien el Chaqueño quiso quedarse con los dos, Soledad eligió a la joven. “Estamos en condiciones de decir que nos versionaron mejor. Me identifico con los dos, esta decisión es mitad un error y mitad acierto”. Y para sorpresa de todos, Lali y Miranda! quisieron robar al joven que decidió quedarse en el equipo del dúo pop. Cuando Benjamín de Pasqualli con “What a feeling” de Flashdance compitió con Eugenia González con “Never enough” de la película “El gran showman”, el rating llegó a los 14 puntos. “Lo que hizo Benja fue servir show y lo que me pasó con ella, es que fue épico”, evaluó Juliana Gattas y eligió a la joven. Del team Luck Ra compitieron Emma Roach con “Think” de Aretha Franklin versus Melanie Rosales con “Yo te diré” de Miranda!. El cordobés les dio una devolución muy pareja: “La decisión que voy a tomar no es lo que piensa Cazzu. Valoro el esfuerzo de las dos, esto es subjetivo pero quien sigue es Emma”. La marca máxima de la noche fue de 14,4.

A las 23.35, debutó Medianoche con Jey con un piso de 1 punto. Jey Mammón volvió al formato de entrevistas con música en vivo. “Bienvenidos a esta casa, quién no se crió con canal 9, yo fui a ver el final de La extraña dama en un bar en Mar del Plata. Y a ustedes, gracias por el aguante”, comenzó el conductor, visiblemente nervioso. Su primera invitada fue Graciela Alfano que habló de todo: desde su paso por la televisión, a la relación con el ex presidente Menem pero evitó opinar sobre Milei. Además, continuó con la polémica del tapado gate de María Julia Alsogaray, bromeando con el personaje de Estelita. El estreno se mantuvo en 0.6 puntos, cuarto en la franja. Este programa marcó la vuelta del actor a un canal importante, tras la abrupta salida de Telefe, en medio de la contundente acusación de abuso sexual de Lucas Benvenuto.

Pasapalabra lideró cerca de la medianoche entre los 6 y 7 puntos. Tanto Guido Kaczka con picos de 6,9 puntos y Mario Pergolini, con Sergio Goycochea de invitado, entre los 3.8 y 4.5, se mantuvieron segundos en la franja. Este lunes se sumó más público, a la pantalla chica, que respondió de manera positiva a las nuevas propuestas.