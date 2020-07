Rating: Cantando 2020 tuvo una primera semana difícil y no pudo con Telefe

Laura Fernández y Ángel de Brito, los conductores de Cantando 2020 Crédito: LaFlia

Falta una emisión para que termine la semana debut de Cantando 2020, el primer gran programa del prime time que se estrena en el medio de esta larga cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus. La expectativa que generó este reality era mucha, por todo lo que significa este tipo de ciclos con el sello de Marcelo Tinelli: show, talento, humor, emoción y muchas polémicas, un condimento que siempre se espera que reduzca de su dieta, pero nunca lo hace. Por ahora, a cuatro días del comienzo, los resultados no parecen ser los esperados para un programa de este despliegue.

En un intento de mantener la espectacularidad de otros envíos, el primer programa arrancó con un número musical adaptado a los condicionamientos generados por la pandemia y luego rápidamente se presentaron los conductores, un deslucido Ángel de Brito y una atenta Laura Fernández; en el jurado, Nacha Guevara, Karina La Princesita, Pepe Cibrián y Moria Casán, la primera en sembrar la discordia en el ciclo. De allí en adelante, se presentaron los concursantes, algunos más desafinados que otros y algunos más dispuestos a responder a las devoluciones del jurado que otros. En el medio de estas idas y vueltas, el programa pareciera no encontrar su ritmo, ni su identidad y naufragar en el hastío de los mismos involucrados.

Los resultados que dejaron los números

Si analizamos solamente el prime time, anoche Cantando 2020 quedó tercero, con 9,2 puntos de rating, detrás de la novela brasileña Jesús, que hizo 12,4 puntos, y el noticiero de Telefe que logró 9,3 puntos. Pero si vemos todos los resultados del día, el Cantando queda relegado al quinto puesto por detrás de las propuestas vespertinas de Telefe, Historias del corazón (9,5 puntos) y Alas rotas (11,4 puntos).

El miércoles promedió 8,7 puntos y quedó detrás de Jesús (12,7 puntos), de Educando a Nina (9,5 puntos) y de Telefe Noticias, que obtuvo 8,8 puntos. Estos resultados son siempre con los números del prime time en la mano porque las ubicaciones cambian cuando se analiza todo el día, y ahí el programa producido por Marcelo Tinelli queda aún más relegado. Aunque lo que sí lo salva es que, con excepción del martes, el resto de los días fue el programa más visto de eltrece.

Cantando 2020: con sus críticas, Nacha Guevara hizo llorar a Lizardo Ponce 06:13

Video

El martes fue el día que más sufrió el Cantando: con un promedio de 8 puntos, no sólo no pudo con su competencia directa, Jesús -que logró 12,3 puntos-, sino que dentro de la propia grilla de eltrece incluso Guido Kaczka con su Bienvendos a bordo logró superarlo por unas décimas (8,2).

En tanto, en el debut, el lunes pasado , cuando estaba toda la expectativa sobre el programa, tampoco pudo lograr que esa adrenalina se plasmara en cantidad de televidentes y así sufrió su primera derrota, al no poder imponerse como el envío más visto del día. Pero también hay que decir que fue el envío que mejor midió de toda la semana: logró 10,1 puntos de rating.

No es la primera vez que Marcelo Tinelli y su productora LaFlia se encuentran con el desafío de un rating esquivo, seguramente ya están evaluando estos primeros resultados y viendo qué hacer para lograr no sólo no perder televidentes sino atraer algunos más.