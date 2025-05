Rating: Carmen Barbieri debutó en El Nueve con un magazine que no sigue la norma

Desde comienzos de año, canal Nueve comenzó a modificar gran parte de su programación para poder recuperar el tercer puesto en los promedios de rating diarios , lugar que quedó en manos de América TV. El primer cambio fue la llegada de Julián Weich a la conducción de ¡Qué Mañana!, ciclo histórico de cocina de la emisora. Luego fue el turno de la renovación de la dupla de conductores del mediodía, con Marisa Andino y Daniel Navarro, tras la sorpresiva salida de Esteban Mirol, y finalmente decidieron cambiar la primera tarde. Las dos ediciones de Telenueve, junto con Bendita, son los pilares de la señal del grupo Octubre y el objetivo era modificar los puntos débiles en materia de audiencia.

En este proceso, la vuelta de Laurita Fernández en una nueva temporada de Bienvenidos a Ganar subió los números de las noches del canal y solo quedaba ajustar los cambios durante la tarde. A fines de marzo, lanzaron Los Profesionales de siempre de la mano de Flor de la V, que se hizo cargo del ciclo de chimentos, tras su polémica salida de Intrusos. El tradicional programa que durante varias temporadas llevó adelante Viviana Canosa, esta vez está conducido por la capocómica que está acompañada por un panel que integran Estefi Berardi, Fernando Cerolini, Alejandro Castelo, Enzo Aguilar, Leo Arias y Fabián Medina Flores. Si bien hasta ahora no lograron superar a su competencia directa, mejoraron el promedio de ese horario. Por otro lado, la señal que comanda Diego Toni preparaba el desembarco de Graciela Alfano con una propuesta con estructura de magazine, para el horario de las 15.30 que no terminó de seducir a la actriz, que se bajó a último momento antes de firmar su contrato. Allí comenzaron a rodar una danza de nombres de posibles conductoras, mientras Karin Cohen seguía al frente de Todas las tardes, en medio de la incertidumbre. Carmen Barbieri fue la elegida para este nuevo proyecto pero, casi como una burla del destino, la actriz declinó el ofrecimiento por diferencias con la empresa; en este contexto, fueron varias las ideas que se pensaron hasta que la conductora de Mañanísima dio el sí definitivo.

Carmen Barbieri al momento de firmar su contrato con El Nueve Prensa Elnueve

Barbieri venía de dos meses sin aire, dentro de la televisión abierta, luego de su paso por las mañanas de eltrece. Cuando el canal que comanda Adrián Suar decidió levantar su programa fue toda una sorpresa, ya que la capocómica estaba varias horas en pantalla con la conducción de este ciclo, su participación en el jurado de Los 8 Escalones de los 3 millones, con Guido Kaczka, y el reemplazo de diciembre, en la última etapa de Poco Correctos. Finalmente, Con Carmen debutó esta tarde con la estructura típica de un magazine con panelistas, la repetitiva fórmula que encuentran los canales hoy en día para gran parte de su programación.

Con una murga de Huracán de fondo y desde el patio del canal, la actriz abrió el programa con un piso de 2.4 puntos, tercera en la franja. “Estoy muy contenta de volver a la televisión. ¿Vamos a tratar de ser felices un ratito a la tarde, vamos a intentarlo?”, preguntó y, luego de presentar a sus colaboradores, comenzó un monólogo titulado “El humor ante todo”. “Me acuerdo cuando venía de chiquita con mi papá a este amado Canal 9 porque él tenía un programa con Don Pelele. Allí conocí a Rodolfo Bebán, Atrévase a Soñar y Grandes Valores del Tango, que hoy sería ‘Grandes Valores del Reggaeton’. A mí me rajaron de un canal, no me pidieron ni permiso, y se quedó El Zorro, que lo repiten y repiten y hace 5 puntos. No les prometo encontrar ovnis como José de Zer. ¡Estoy feliz de estar en canal Nueve!”, bromeó y luego pasaron un compilado del paso de actriz en la época de Alejandro Romay.

La capocómica estuvo secundada por Juani Velcoff, que presentó los temas del programa y acompañada de un grupo de profesionales que integran un panel variopinto: Paloma Bokser, en servicios, habló del recorte de gastos de los argentinos; Maxi Legnani, en actualidad, repasó la polémica por las declaraciones de Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand por el precio de las empanadas; Anabelia Cerezo se ocupó del escándalo detrás de la jueza Julieta Makintach, en la causa por la muerte de Diego Maradona; y Guille Barrios, en espectáculos, contó detalles de los shows de Lali en Vélez. Además, se sumó Julieta Bal en constelaciones familiares, en un mano a mano muy emotivo con Carmen. La conductora adelantó que el panel será rotativo, al igual que los temas. A diferencia de otras propuestas, en este horario, nadie se puso a discutir a los gritos, cada colaborador pudo desarrollar su noticia sin ser interrumpido y no se ocuparon de la novela turca que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez .