Rating: cómo le fue a MasterChef Celebrity en su primera semana al aire

MasterChef Celebrity volvió a la televisión y no defraudó. La competencia de cocina más importante de la televisión, con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente -Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui-, en su debut fue el programa más visto del día con un promedio de 17,2 puntos de rating. Alcanzó picos de 18,9 y 72,56% de share, esto quiere decir que de diez televisores que estaban encendidos, siete vieron el ciclo de Telefe.

La fórmula es simple: 24 famosos, algunos sin nada de conocimiento culinario, se enfrentan a desafíos inesperados a la hora de presentar un buen plato de comida. Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes, se pusieron a prueba desde el primer día.

Wanda Nara junto a los 24 participantes de MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

En la gala debut, una rueda de la fortuna determinó quiénes cocinaron por duplas y los platos a realizar: Eugenia Tobal y Alex Pelao, Sofi Martínez y Peque Schwartzman, Marixa Balli y Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Pablito Lezcano, Andy Chango y Esteban Mirol y Momi junto a La Joaqui, tuvieron que preparar platos típicos de bodegón. De mollejas al verdeo a bifecitos al marsala, el menú fue variado. Finalmente, las duplas de Sofi y el Peque, Marixa con Evangelina y Alex junto Eugenia subieron al balcón de beneficios. En tanto que pasaron a la noche de última chance Joaqui y Momi, Pablo con Miguel Ángel y Esteban junto a Andy. La conductora no perdió oportunidad para chicanear a sus “enemigos” Luis Ventura y Susana Roccasalvo, elogió a Evangelina Anderson y le recordó a su exmarido, Maxi López, que no tendrá “coronita” a lo largo de la competencia.

Los participantes que subieron al balcón durante la primera noche de competencia Adrian Diaz Bernini

Cuando Telefe decidió que Wanda Nara sería la nueva conductora de MasterChef, optó por darle al reality de cocina una impronta más mediática, ligada a los escándalos de la empresaria, y dejó en un segundo plano lo gastronómico. Pero en pos de potenciar la “wandanarización” del formato, la producción eligió a diferentes personajes clave. Uno de los más llamativos es Maxi López, exmarido de la mediática, a quien se lo pudo ver en varios idas y vueltas picantes con la anfitriona.

El martes fue el día del debut del padre de los hijos de la presentadora, en el que tuvieron que cocinar un plato que los representara pero, como en este programa nada es lo que parece, antes de pasar a la preparación, cada uno tuvo que sacar una carta con un ingrediente clave que debían usar en sus preparaciones. Hubo emoción de parte de varios participantes y un picante cruce entre la ex pareja. La “Bad Bitch” le pasó factura sobre su nueva esposa: “Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”, comentó la conductora. “Los dos metimos cambios”, respondió su exfutbolista. “A vos te fue mejor con tu cambio”, chicaneó la mediática. Impulsado por los buenos números del encuentro amistoso, el reality de cocina promedió 14.8 puntos, en su segundo día.

El miércoles fue el día de los mejores: todos los famosos que tuvieron los platos más exitosos se hicieron presentes en la gala de beneficios en la búsqueda de las medallas. El desafío del día consistió en una creación culinaria con varios ingredientes picantes, como merkén, ají molido o wasabi. Nuevamente, López fue noticia, pero esta vez porque preparó “La bondiola Wanda”. Cuando le preguntaron la razón del nombre de la preparación, el exfutbolista argumentó: “En una época le gustaba la bondiola. Yo sé que ahora está más en la hamburguesa, pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás. Ahora le gusta la hamburguesa. Cambió. Le gustan otras cosas”, en clara alusión a cómo Mauro Icardi se refirió a ella, en unos chats que se filtraron, en medio de la batalla mediática legal por sus hijas.

Al final de la noche, Evangelina Anderson y Eugenia Tobal obtuvieron medalla dorada y plateada, respectivamente. Marixa Balli presentó una bondiola con ensalada mediterránea, pero los resultados le valieron ganar el primer delantal negro que la llevó a la noche de eliminación de este domingo. Visiblemente enojada, la exvedette reflexionó: “Me voy pensando que me tengo que dedicar a lo que sé hacer, que son los zapatos, que es mi pasión”. El tercer día al aire de la competencia culinaria promedió 17 puntos, en la primera parte, y 12 puntos, en la segunda. En las últimas horas, López tuvo que viajar a Suiza por un accidente doméstico que sufrió su esposa, embarazada de siete meses, y trascendió que su reemplazo será Marley.

El jueves, en la noche de última chance, la consigna fue crear un plato que remita al comedor del colegio, y tuvieron una visita muy especial: los protagonistas de Margarita, Mora Bianchi y Ramiro Spangenberg. Junto con los participantes compartieron juegos típicos del colegio: soga, elástico, payana. Wanda tuvo un picante cruce con otro de sus “archienemigos”, Luis Ventura. La conductora lo chicaneó porque el periodista se ubicó en la primera estación. “¿Luis qué sería? El traga, que está primero... ¿Alguien le quiere cambiar a Luis para que no esté adelante?“, preguntó Nara con todo de maestra. ”Yo no quiero cambiar. Yo nunca me echo a menos”, replicó el ex integrante de Intrusos. “¿Luis quiere estar cerca mío?”, se preguntó la mediática. “Y sí, guita me diste... Si habré vendido ejemplares”. “Tenemos que hacer las cuentas con el contador, a ver quién le dio más a quién”, respondió la empresaria. “Vos ganaste más, quedate tranquila”, bromeó el conductor de Secretos Verdaderos.

Pero esta no fue la única razón por la que Ventura fue el protagonista de la noche: sus ñoquis preparados con harina de arroz le quedaron como una piedra y los jurados fueron letales con él. Germán Martitegui le pidió que probara un bocado de la preparación y el participante optó por escupir el ñoqui en su propio plato. Al finalizar la ronda de degustación, Pablo Lescano, Emilia Attias, Susana Roccasalvo y Momi Giardina tuvieron los mejores platos de la noche. Finalmente, la humorista se consagró ganadora y pudo subir al balcón, el resto quedó en la cuerda floja y su futuro se definirá el próximo domingo. El rating de la cuarta gala fue de 14.1, en la primera parte y 11.9 en la segunda.

Todo vale para hacer rating, en una época donde lo que faltan son los dos dígitos en casi toda la televisión. MasterChef Celebrity es la apuesta fuerte de Telefe para lo que queda del año y comienzos de 2026. El canal sabe que el perfil mediático de Wanda Nara despierta amores y odios y, seguramente, espera capitalizarlo. Por el momento, con poca cocina y muchas polémicas, la prueba está más que superada, ya que el promedio de la primera semana fue de 15 puntos. Números que hoy nadie puede hacer, salvo el fútbol, dentro de una pantalla chica que necesita urgente una renovación si quiere seguir atrayendo público de manera masiva.