Soledad Aquino se metió en la polémica y fulminó a Juanita Tinelli: “Lo inventó para llamar la atención”

Una de las familias más famosas del mundo del espectáculo se encuentra en el ojo de la tormenta. Juanita Tinelli realizó una denuncia por amenazas de muerte y se diferenció de su padre en un polémico posteo que subió a sus redes sociales. Mientras que el conductor advirtió que no va a hablar al respecto, Paula Robles defendió a su hija y también apuntó contra él con un enigmático posteo. Ahora, Soledad Aquino, primera esposa del conductor y madre de sus dos hijas mayores, se sumó al escándalo y tildó a la joven modelo de “mentirosa”.

“Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos, suplico a la gente de los medios de chusmerío no pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío. No tengo la más mínima idea. La mamá no es digna de mi afecto y cariño. Solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror”, escribió la mamá de Micaela y Candelaria este mediodía en su cuenta de Instagram junto a una imagen donde se la ve sonriente, en el gimnasio.

El duro posteo de Soledad Aquino contra Paula Robles tras la denuncia por amenazas que hizo Juana Tinelli (Fuente: Instagram/@m.soledadaquino)

Inmediatamente, sus palabras generaron una fuerte repercusión en los medios y Aquino decidió hablar de la situación en Intrusos. “A mí también me sorprendió. Yo no tengo idea de nada, son temas de plata, de acá, de allá, pero no me mezclo, no me importa nada”, dijo la primera esposa de Marcelo Tinelli en el ciclo de América.

“¿Qué sentís que Juanita haya bloqueado a Candelaria en las redes sociales? ¿Y de que Candelaria también diga que nunca fue muy cercana a Juana?”, le preguntó Adrián Pallares sorprendido por esta revelación que surgió el fin de semana. “Yo creo como madre, madre impecable, que armar tanto bardo público no está bien, no corresponde esto. Exponer a sus hermanas que las aman no está bien”, opinó.

Soledad Aquino se puso del lado de su hija Candelaria Tinelli en el conflicto con Juanita

“Que digas que la madre de Juana no es digna de tu afecto y tu cariño, ¿es de ahora o de siempre?”, indagó por su parte Rodrigo Lussich. “Es de siempre. Yo nunca fui quilombera, lo único que me importa a mí es que mis hijas estén bien, estén sanas y contentas. Si hubiese sido Candelaria la que hubiera hecho un quilombo así, la cago a pedos. Yo tengo familia, tengo clase, tengo moral, por eso me da bronca”, aseguró.

Marcelo Polino quiso saber si la mala relación que Aquino tiene con Robles data del pasado cuando Tinelli la dejó para comenzar un romance con la bailarina. “La Tauro tiene la teoría de que no le perdonaste que Marcelo te haya engañado con ella”, lanzó sin vueltas el periodista. “Perdonar es divino, yo soy católica pero también soy como Mirtha, no me olvido; soy memoriosa”, advirtió. “¿Nunca tuviste relación con ella?”, se interesó Lussich. “No, no. Sí me cruzo, pero no es de mi estima”, confesó Aquino.

Respecto a la denuncia por amenazas de muerte que hizo Juanita, aseguró: “No le creo; lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca recibió un llamado, ni la amenazaron de muerte. Con estas cosas no se jode, no se puede mezclar lo mediático con lo político con la justicia. Es grave (…) ¿Cómo se puede exponer la chiquita que es joven? ¿Cómo atendió el teléfono? Yo no atiendo a nadie, a nadie (en referencia a un número desconocido). La denuncia no tiene sustento”, agregó tildando a la modelo de mentirosa.

Soledad Aquino junto a Marcelo Tinelli en el casamiento de Candelaria (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Tras aclarar que ni ella ni sus hijas recibieron ninguna amenaza ni están con custodia, advirtió: “Si el tema hubiera sido tan grave, Marcelo no se hubiera ido a Punta del Este”. Y enseguida explicó cómo fue el día en que explotó el escándalo dentro del clan Tinelli. “No lo conté esto, pero yo ahora estoy participando en el reality. Justo había un almuerzo programado el jueves y se suspendió por el tema de Juanita. Yo estaba en lo de Mica toda pintada y se suspendió. Cuando volví me agarró una tristeza. Dije: ‘Pobre Marce, los frentes que tiene’”, contó quien ese día estuvo comiendo con Milett y charlando con Lolo.

“Acá la de la discordia es esta chiquita. Lolo es un amor, no saben lo que es. Es un solcito el chiquito. Fran es un sol, de otro planeta. Un ser único. Juanita es el problema. Se pelea con todo el mundo. Compite con Cande, la imita, pone la cara igual que ella”, expresó mientras destacaba que sus hijas “están llenas de amor” y le dieron una familia como hermanas.

Durante la grabación del reality Los Tinelli se habría producido una discusión entre Marcelo y su hija Juana, según contó Lussich en Intrusos Amazon Prime Video

Inmediatamente, Lussich la interrumpió para contar información que le llegó del seno de la familia sobre lo que sucedió en plena grabación del reality: “El escándalo se suscitó el miércoles pasado grabando el reality. Juana se bajó, ella viene con el tema de la amenaza, se levanta la grabación y Tinelli le dice: ‘Tenés 22 años, si querés andá y denuncialo’. Lo quiso joder a Marcelo de caprichosa, no le creen. Y además no quiso entregar el celular, borró el registro de la llamada”, leyó el conductor repitiendo textuales palabras de la fuente en cuestión.

“Yo creo que lo que estuvo mal fue lo público. Ponele que la amenaza fue real, pero ¿cómo lo puede hacer público esta chiquita? No lo publiques”, arremetió Aquino indignada. Mientras que desde el panel intentaban entender esta situación como una forma de protegerse, la rubia siguió firme en su postura: “No, no, no está bueno eso. Me parece una barbaridad. Se habla internamente. No se hace público, me parece una falta de respeto (…). Mis hijas no harían esto porque son hijas mías. Aunque tus padres fueran un desastre no lo quemarían en cámara, mis hijas no harían esto”, concluyó.