Rating: cuánto midió el estreno de DAL, Decime algo lindo, el nuevo ciclo de Tamara Pettinato en canal Nueve

“Decime algo lindo”, esa es la frase que una y otra vez se le escuchó repetir al expresidente Alberto Fernández, en un video que se viralizó, grabado por él en Casa Rosada junto a Tamara Pettinato, en el que se los veía en una charla íntima. El escándalo que provocó en la sociedad este episodio, le costó a la panelista su salida de Bendita, el ciclo más exitoso de la pantalla de canal Nueve.

A la hora de elegir un nombre para su nuevo programa de televisión, Pettinato decidió utilizar lo que le sucedió en beneficio propio. “El nombre es mi frase de cabecera, es lo que más me dicen desde hace un año en las redes. Por qué no apropiarse y usarla a mi favor”, reconoció la flamante conductora sobre Decime algo lindo.

Tamara Pettinato con Julio Zamora en Decime algo lindo

Este domingo fue su debut, pasadas las 23.30 con un piso de 0.8 puntos de rating, tercero en la franja. “Bienvenidos a DAL, algún día les voy a explicar el porqué del nombre pero hay que transformar lo feo por algo lindo. En este programa queremos que los políticos pasen un lindo momento y conocer su costado más humano. Este es un canal que quiero mucho y del que nunca quise irme”, así abrió el programa la flamante conductora.

El ciclo que se propone descubrir a los candidatos de las próximas elecciones de otra manera, consta de tres segmentos. Julio Zamora, el intendente de Tigre fue el primer invitados y todo arrancó con una entrevista sobre temas personales, con algunas preguntas que fueron elegidas al azar de un cuestionario de catorce, focalizando en la historia y decisiones que definan su personalidad.

La voz en Telefe

El candidato a senador por el Frente Somos Bs. As contó la locura más grande que hizo por amor “Fue saltar un muro de tres pero por amor propio”, contestó, entre otros temas.

Luego, se le pidió al invitado idear una pregunta para la IA y reflexionar junto a la conductora sobre la respuesta obtenida. En la sección “Tu turno, tu pregunta”, el intendente de Tigre quiso saber si se puede seguir siendo peronista, sin estar en el partido Justicialista.

Por último, Tamara indagó acerca de cómo construyó su relación con la política, cuál fue el camino que lo llevó al lugar donde está y con quiénes se identifica. “Juan Domingo Perón, Evita y Ramón Carillo”, respondió. Para finalizar tuvo que definir lo bueno y lo malo de Javier Milei, Cristina Kirchner y Sergio Massa, a modo de ping pong, y con quién haría una alianza. El pico del estreno fue de 1 punto y quedó tercero en la franja.

La marca máxima de la noche fue para Por el Mundo desde Hanói con 11.2 puntos, en un domingo donde todas las miradas estuvieron puestas en la definición de los diferentes teams de La Voz Argentina, votados en vivo por el público. La gala comenzó con todos los coaches cantando “La isla del sol” y, de a poco, se fueron conociendo uno a uno los favoritos de los televidentes con un pico de 10.5.