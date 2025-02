Rating: Gran Hermano da pelea en una TV fría y suma televidentes con sus nuevos jugadores y estrategias

Cuando el 2 de diciembre pasado entraron 24 jugadores en el debut de Gran Hermano, todas las miradas estuvieron puestas en el rating. Las dos temporadas previas pasaron los 20 puntos y la expectativa era enorme. Pero esta nueva etapa se acerca más a tiempos de una televisión abierta que tiene que batallar día a día por un número digno y, por sobre todo, presentar alternativas interesantes para atraer al público.

Si bien en su estreno se convirtió en lo más visto del día con 64,63% de share, un promedio de 17,5 puntos y picos de más de 19,4; y el 30 de diciembre el reality se consolidaba como el ciclo de mayor rating de la televisión, las cifras que conseguía era más cercanas a los 10 y 11 puntos. Probablemente por esto, la producción implementó, a menos de dos meses desde su debut, una serie de propuestas como el mensaje de los familiares, el desafío del “Congelados” o la doble eliminación con placa positiva para lograr sumar televidentes. Y lo lograron. Todos estos estímulos hicieron que más gente se sumara a la pantalla de Telefe, aunque los números recién subieron a principios de febrero. De la mano del triángulo amoroso de Jenifer Lauría, Chiara Mancuso y Giuliano Vaschetto lograron escalar por encima de los 13 puntos. En la primera semana del segundo mes del año, el reality promedió 13,8 puntos en la primera parte y 11,7 en la segunda. A fuerza de regresos sorpresivos, expulsiones y peleas, Gran Hermano llegó a un pico de 15,9, cifras que no se veían desde su debut.

Este lunes, con el regreso de Delfina De Lellis, en lugar de Claudio “Papucho” Di Lorenzo que tuvo que irse de la casa por complicaciones de salud, y la llegada de ocho nuevos participantes, el reality de Telefe promedió 14,9, en la primera parte, y 11 puntos, en la segunda. De un joven egipcio, a una brasileña, pasando por varios que se autodenominaron como “estrategas”, sin lugar a dudas, quien más se destacó fue Selva Pérez Carvalho, uruguaya, extrovertida, que se definió como “90 kilos de sabor” y prometió disputarle la cocina a Sandra. La “influencer de las amas de casa desesperadas”, según se presentó, prometió ser una jugadora intensa dentro de la casa y cumplió. “Vengo a romper corazones y a ganar Gran Hermano”, afirmó antes de su ingreso, y así fue. Con el correr de los días logró sacar de quicio a todos los jugadores originales, a punto tal que Lourdes Ciccarone, líder de la semana, la terminó fulminando junto con Luz Tito.

La gala del martes promedió 14,9 en la primera parte y 12,6 puntos, en la segunda, y se consolidó como el número más alto del año. Y no fue para menos, la interna estalló entre los originales y los nuevos. La incomodidad por la locura que le impuso Selva a la casa hizo que varios participantes estallaran contra ella. Un polémico beso que les dio a cada una, apenas se levantó, generó mucha molestia en Brian Alberto, que no dudó en hacerlo público. “Me desperté con un beso de una señora en la cara”, expresó. Esa frase provocó una fuerte reacción de Santiago del Moro: “Estás en todo tu derecho que te moleste y que te joda. Y se lo decís a ella. Ahora, una persona que llega a la casa y te levanta y le dice buen día y te da un beso, no me parece que sea una agresión. Si a vos te molesta, se lo decís. Además, quiero aclarar que dentro de la casa no hay edades, así que córtenla con eso de señora”. Tras este cruce, Luciana Martínez y Luz lo acusaron de incomodarlas por haberles levantado las sábanas en medio de la noche, en una batalla de almohadas- y así, el vendedor ambulante quedó completamente expuesto.

El miércoles, en una noche muy tensa por las nominaciones, Gran Hermano promedió 14,4, en la primera parte, y 11,7 puntos en la segunda. Tras la votación en el confesionario de los recién llegados y el famoso cara a cara que provocó más de un conflicto entre los originales, la placa quedó conformada por Brian [que está nominado eternamente], Luca Figurelli y Renato Rossini [sancionados por el Big], Selva y Luz [fulminadas por la líder], Eugenia Ruiz, Delfina De Lellis, Marcelo Carro y Saif Yousef. Si bien los participantes que están desde el comienzo habían acordado una tregua para protegerse de quedar en la cuerda floja, Luz, Katia y Chiara decidieron votar en contra de varios de los que ingresaron en diciembre y esto provocó mucha tensión en la casa.

El jueves el promedio fue de 14,2, en la primera parte, y 11,7 puntos en la segunda, Lourdes usando el beneficio que obtuvo al ganar el liderazgo bajó a Saif y subió a Ulises a la placa, que quedó nominado junto a Brian, Luca, Renato, Luz, Selva, Eugenia, Delfina y Marcelo. Su objetivo era salvar al vendedor ambulante, firme candidato a irse, y dejar afuera a la jujeña, miembro del tridente más poderoso de la casa. Antes de cerrar la gala, Del Moro adelantó que tras la salida de un participante, el domingo los jugadores irán a una placa de votos positivos y todo volverá a empezar.

