Rating: la gala de doble eliminación con votos positivos calentó los números de Gran Hermano

Este domingo culminó una de las etapas más intensas de Gran Hermano. Desde que el lunes ingresó Juliana Scaglione y volvió Claudio Di Lorenzo, gracias al Golden Ticket votado por el público, el juego dentro del reality ya es otro. La entrada de Furia no pasó inadvertida dentro de la casa, ya que es una de las mejores jugadoras de las últimas dos temporadas. Como era de esperar, los grupos se dividieron porque hay quienes se acercaron y otros que prefirieron tomar distancia. Mientras que Sandra Priore, por ejemplo, quedó deslumbrada por la llegada de “pelada”, como le gusta llamarla a sus fans, el tridente la estudió desde lejos.

Antes de la votación, que la mayoría de los jugadores tuvo que hacerlo cara a cara, la placa estaba bastante nutrida. Chiara Mancuso, había sido subida por el Big dos semanas atrás, Santiago “Tato” Algorta, Santiago “Bati” Larrivey, Lorenzo de Zuani y Luciana Martínez, habían sido fulminados con anterioridad. Además Papucho, utilizando el beneficio de haber ganado el liderazgo, fulminó a Marcelo Carro y a Ulises Apóstolo. Tras los votos de la gala de nominaciones del miércoles se sumaron Gabriela Gianatassio, Katia Fenocchio, Lucía Patrone y Eugenia Ruiz.

Otro polémico incidente marcó el clima de la casa y generó una grieta aún mayor entre los participantes. El Big le habló directamente a Luciana delante de todos sus compañeros por la incomodidad que sufrió Bati ante algunas actitudes de la bailarina. “En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenan de preocupación. Es natural que luego de muchos días de convivencia se creen vínculos entre ustedes. Amistad, compañerismo e incluso conexiones en los que la atracción dice presente. Yo aliento y celebro ese tipo de relaciones. La galantería y piropo, o también los comentarios en donde asoman el doble sentido no tienen nada de objetables si ambas partes están de acuerdo, aceptando juntos el conocido juego de la seducción. Pero la cuestión cambia sustancialmente si una persona expresa su incomodidad. Pero quiero decir algo, Luciana. Y me gustaría que todos prestaran atención. Quiero recordar que en mi casa, al igual que en la vida, están permitidos todo tipo de vínculos y repito: los aliento y celebro siempre y cuando cuenten con la aceptación y consentimiento de las partes involucradas. Entiendo que hay límites que no deben cruzarse si alguien dice que no. Estaré atento a que no sobrepasen las reglas del respeto porque no pueden convertir una relación sana y placentera a algo que me obligue a proceder con severidad”. Tras las palabras de Gran Hermano, todo fue silencio y tensión. Nadie dijo una sola palabra, las miradas acusadoras y prejuiciosas estuvieron a la orden del día. Pasados unos minutos, mientras que Lavirrey manifestó que si se iba, había jugado, Martínez se defendió argumentando que todo fue parte de una estrategia ante la salida del próximo domingo. La discusión no tardó en llegar a la red social X donde las opiniones estuvieron divididas: mientras gran parte de los televidentes pedían votar a Bati por haber banalizado la palabra acoso, otros condenaron a Luciana por lo sucedido.

El jueves Papucho que ganó el liderazgo decidió salvar a Lucía y subir a Selva Pérez Carvalho a la placa, por su perfil alto, considerado como muy fuerte dentro de la competencia. Cabe recordar que Claudio estuvo fuera de la casa por una operación de urgencia de apendicitis y tiene mucha información del afuera. La placa final de nominados que debieron enfrentarse al voto de apoyo de la gente quedó integrada por Chiara, “Bati”, Santiago, Lorenzo, Luciana, Marcelo, Ulises, Gabriela, “La Tana”, Eugenia y la participante uruguaya. Pero no todo fue tensión dentro del reality, ya que luego de ganar el desafío de verdadero o falso, Lorenzo eligió a Martina Pereyra para compartir una velada romántica con cena y película, en cuarto dentro del SUM ambientado para la ocasión.

La gala comenzó con el piso de 13,9 puntos que le dejó Pasapalabra liderando la noche en la que el Mono de Kapanga fue ganador del Rosco. Cuando Santiago del Moro anunció que Tato era el primer salvado con el 29,8 % de los votos, Gran Hermano subió a 14,6. En la cena de nominados afloraron nuevamente las internas: Luciana le reprochó a Bati que no le hubiera contado que fue a hablar de su incomodidad en el confesionario, Tato y Ulises se eligieron mutuamente como candidatos para ser eliminado y Bati junto con Lolo y Marcelo apuntaron contra la Tana. Ulises fue el segundo elegido por la gente con el 35.2 % y el reality escaló a los 15 puntos. En tercer lugar salió de placa Chiara con el 36,7%, seguida de Selva con el 32%, Eugenia con el 28.6%, Luciana con el 29.9%, Bati con el 37.7% y Katia con el 38,7%.

Finalmente, Lorenzo, Marcelo y Gabriela quedaron en la cuerda floja y la participante brasileña fue elegida por los televidentes para que continúe en la casa el 46.5%. Los dos jóvenes fueron eliminados en la noche que Gran Hermano llegó a una marca máxima de 15,6 puntos.

Moskita Muerta Por