Rating: la octava gala de eliminación de Masterchef batalló contra la baja de los números del prime time

Ya son siete los participantes que dejaron las cocinas de Masterchef Celebrity. Y es que el ciclo que conduce Wanda Nara se va complicando a medida que avanzan los programas. Si bien es cierto que la mayoría de los famosos llegaron sin saber casi nada de cocina, casi todos fueron aprendiendo técnicas y mejoraron considerablemente. Este miércoles, en la noche de última chance, Emilia Attias, Julia Calvo, Momi Giardina, Andy Chango, la Reini, Ian Lucas, Eugenia Tobal, la Joaqui y Sofi Martínez fueron los que tuvieron que desplegar todo su talento para continuar dentro del reality de Telefe.

La noche comenzó con la competencia entre los especiales de Pasapalabra con Marcela Feudale, Gisela Busaniche y ‘Chanchi’ Estévez frente a Esteban Edul, Titi Fernández y Carmela Bárbaro versus Buenas noches familia, con ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 10.1 puntos, mientras que Guido Kaczka se posicionó detrás con 5.9 puntos de rating. Pasadas las 22.10 arrancó la octava gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 9.9. Mientras el resto de los participantes supervisan todo desde el balcón, sus compañeros se las ingeniaron para llevar adelante el desafío y no quedar fuera de juego. Primero tuvieron que sortear la prueba de hacer el mejor huevo frito, que ganó Andy y automáticamente subió al balcón. Luego, el resto de los concursantes prepararon un plato libre con huevos en 50 minutos. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 11.5 puntos.

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja y terminó con 3.2 puntos, cifras más cercanas a la temporada de verano. Pasó en América con 3.0 y Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández con 2.6 se mantuvieron tercero y cuarto, respectivamente. A las 22.45 llegó Mario Pergolini con Otro día perdido con un piso 2.9. El conductor dialogó mano a mano con Kevin Johansen y Liniers sobre sus proyectos juntos. El ciclo de eltrece se mantuvo segundo en la franja entre los 3 y 4 puntos.

Pasadas las 22.50, arrancó Polémica en el bar con 1.1 puntos. Mariano Iúdica junto con Charlotte Caniggia, Diego Moranzoni, el periodista Javier Calvo , Luis Piñeyro y Karina Iavícoli dialogaron sobre todos los temas de actualidad, entre ellos, el brote de gripe H3N2 en Europa, con la doctora Marta Cohen desde Londres.

En Masterchef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares. La primera en presentar su plato fue la Joaqui, una mayonesa de atún con huevos de codorniz, seguida de Ian Lucas con huevos rellenos y Momi Giardina, con un omelette de hongos, queso azul y cebollas caramelizadas, que fueron elegidos por el jurado. Eugenia Tobal y Julia Calvo cocinaron un revuelto de gramajo, Emilia Attias y Sofi Martínez presentaron shakshuka, un plato típico del norte de África y Oriente Medio y la Reini, cintas a la carbonara.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 13.1 puntos, en la noche en la que Eugenia Tobal y la Reini quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la actriz fue eliminada. “Es un certamen que te genera mucha adrenalina y te desafía a vos misma. Fue una experiencia hermosa, gracias por sus palabras y por darme la oportunidad. Mi mamá me enseñó con amor a cocinar, nunca supo, porque ya la espiaba y a gracias a mis compañeros que son lo más”, se despidió Tobal entre lágrimas.