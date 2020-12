El Polaco, una de las figuras más divertidas de MasterChef Celebrity Crédito: gentileza Telefe

La jornada del martes mostró una tendencia a la baja en los números del rating televisivo. Masterchef Celebrity fue lo más visto del día y la información vinculada a la muerte de Diego Armando Maradona sigue rindiendo para algunos, pero resta audiencia para otros.

En Telefe, Masterchef Celebrity alcanzó los 16,3 puntos y lideró la jornada gracias a una fórmula que mixtura la competencia gastronómica con otro tipo de contenidos de color. Así, El Polaco apeló a su especialidad y logró que todo el estudio se moviera con su música. Una buena forma de recibir la devolución del jurado.

Rocío Marengo, que le encontró la vuelta a la expresividad de sus emociones, insultó al aire al escuchar la sentencia del jurado que la condujo a la "Gala de eliminación" del próximo domingo.

En eltrece, Bienvenidos a bordo fue lo más visto del día con un número un poco menor al habitual. El programa conducido por Guido Kaczka promedió los 8,8 puntos. A continuación, Cantando 2020 alcanzó los 6,6 puntos, también por debajo de su promedio. En el concurso de canto producido por Marcelo Tinelli, Nacha Guevara se emocionó ante la interpretación de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta de "I Will always love you", recordada por ser el leitmotiv de la película El guardaespaldas.

En el certamen de canto, Moria Casán se reserva la cuota de humor para transitar las devoluciones. Ayer fue el turno de Tyago Griffo, el hijo de Gladys, la Bomba Tucumana. La jurado no dudó en comparar el look del participante con el atuendo militar de Manuel Belgrano.

A primera hora. La competencia informativa de la mañana tuvo una audiencia pareja entre Arriba argentinos y Buen Telefe. El programa de eltrece llegó a 2,7 puntos y el de Telefe a 2,1 puntos de promedio. Al mediodía, la información estuvo dividida casi en partes iguales: El noticiero de la gente de Telefe alcanzó los 7,2 y Noticiero Trece llegó a 7,1 puntos. Germán Paolosky, al frente del envío informativo de Telefe, se mostró contrariado por las declaraciones de Florencia Peña sobre la muerte de Diego Maradona y expuso su postura al aire. Por la noche, Telefe Noticias lideró con 7,5 puntos, algo menos que su promedio habitual, y Telenoche llegó a 5,8 puntos. A la medianoche, Staff de Noticias de Telefe y En síntesis de eltrece empataron en 6,2 puntos.

En elnueve, Bendita fue lo más visto con 3,7 puntos y le fue bien a Tele 9 al mediodía con 3,4 puntos de promedio. En América, a Intrusos le rinde la cobertura vinculada a Diego Armando Maradona. El ciclo conducido por Jorge Rial fue lo más visto de la emisora con 3,9 puntos. A Fantino a la tarde también le sumó audiencia la cobertura sobre los pormenores en torno a la muerte del astro del fútbol. El programa de Alejandro Fantino midió 3 puntos en una jornada donde expuso el informe de la Clínica Olivos, último centro médico donde estuvo internado Maradona.

En la TVP, Cocineros argentinos lideró con 1 punto y en Net TV, Editando Tele y El patrón del mal fueron los títulos más elegidos de la señal con tan solo 0,6 décimas.

Los cinco más vistos

1. MasterChef Celebrity (Telefe) 16,3 puntos de rating

(Telefe) 16,3 puntos de rating 2. Fuerza de mujer (Telefe) 10,8 puntos

(Telefe) 10,8 puntos 3. Guerra de rosas (Telefe) / Bienvenidos a bordo (eltrece) 8,8 puntos

(Telefe) / Bienvenidos a bordo (eltrece) 8,8 puntos 4. Alas rotas (Telefe) 8,7 puntos

(Telefe) 8,7 puntos 5. Historias de corazón (Telefe) 8,2 puntos

