Los regresos más especiales de Mirtha Legrand a la televisión

En 52 años de programa, Mirtha Legrand tuvo varios regresos icónicos a la pantalla chica. Después de unas merecidas vacaciones, tras alguna tragedia familiar o eventos especiales, la diva de los almuerzos siempre volvía a la televisión para alegrar a su público y mantenerlo informado.

"Me encanta lo que hago. Me gusta trabajar, estar en contacto con la gente. Siempre quise ser famosa y destacarme. Me gusta ser Mirtha Legrand", le decía a comienzos de 2020 a LA NACION en una entrevista exclusiva. "Cada año pienso en retirarme y digo que es el último año, que ya estoy grande", confesaba en ese entonces. "Estoy grande, pero estoy bien. Mi cuerpo y mi cerebro están bien, entonces por qué no voy a seguir", agregaba.

Hoy, a cuatro días de su esperada vuelta tras un año alejada de sus programas debido al coronavirus, repasamos algunos de los regresos más especiales de la conductora a sus ciclos.

El regreso tras un verano sin programa

El 2020 arrancó de una manera diferente para Mirtha. Después de muchos años, la diva no realizó su tradicional temporada de verano en Mar del Plata debido a cuestiones de presupuesto, lo que la llevó a estar más de dos meses alejada de la pantalla chica.

El 8 de marzo, pocos días antes de que comenzara el aislamiento obligatorio provocado por el coronavirus, la estrella regresó a la TV para dar inicio a la temporada número 52 de Almorzando con Mirtha Legrand. "Estoy muy contenta de volver, de tenerlos a todos de vuelta, muchas gracias por todo", le expresó a la producción de su ciclo asegurando que "la leyenda" continuaba.

Ni bien ingresó al estudio, Legrand omitió los comentarios políticos en su monólogo inicial apostando a un Almorzando que no circule por ese carril. Además de mostrar el look elegido para ese momento tan especial, la conductora mostró el nuevo decorado, al que calificó de "impecable", y celebró el Día Internacional de la Mujer con una contundente frase: "las mujeres nos merecemos todo".

El regreso tras la muerte de su hijo

El 29 de junio de 1999 Mirtha Legrand se tuvo que enfrentar al regreso más difícil de toda su trayectoria. Destrozada y con mucho dolor, la diva volvió a conducir su programa tras la muerte de su hijo, Daniel Tinayre.

"Este es el momento más duro y más difícil de mi carrera. Nunca creí que iba a vivir un momento como este. Perder un hijo es terrible. Nadie lo imagina. Por más que a una la gente trate de consolarla, solo el que lo vive sabe lo que significa", dijo después de largos minutos de aplausos por parte de todo su equipo.

Por ese entonces, Legrand aseguraba que iba a seguir con su programa hasta el año 2000 para luego retirarse, sin embargo esta tragedia la hizo cambiar de opinión. "Me había propuesto no volver más a la televisión. Lo cierto es que me convenció tanto amor, tanto cariño de parte del público. He recibido miles de cartas. Hace cuatro meses que no salía de mi casa. Esto de hoy, de venir hasta este estudio, para mí es terrible".

"Danielito me decía siempre: 'No trabajes más, mamá. Ya has trabajado demasiado. Descansá y viajá que te va a hacer bien'. Todos me convencieron de que volver me iba a hacer bien, que me iba a hacer superar estos momentos tan duros, tan difíciles. Yo no lo creo. Creo profundamente que no volveré a ser la Mirtha de antes. Por eso les pido que me ayuden, que me tengan paciencia", afirmó entre lágrimas por aquel entonces, en un primer programa muy especial y diferente.

El regreso desde la Quinta de Olivos

En marzo de 2017, Mirtha Legrand tuvo un regreso a la televisión completamente inusual. La diva de los almuerzos reapareció en la pantalla chica desde la Quinta de Olivos en una cena muy especial junto al por entonces presidente, Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Awada.

Gestionar la entrevista le llevó a la producción de La noche de Mirtha más de un año. Finalmente la fecha se fijó en enero y se agendó el 18 de marzo, dos semanas después de que iniciara el período de descanso entre el fin de la edición de verano del programa, que se emitió desde Mar del Plata durante enero y febrero, y el regreso a la pantalla de eltrece.

Entre técnicos, producción, ambientación, cocina, asistentes, fueron 80 personas las que desfilaron por la quinta presidencial de Olivos durante aquél sábado para montar la escenografía y la técnica en la locación elegida, una residencia para huéspedes dentro de la gran propiedad presidencial.

"Yo te aplaudí con más entusiasmo", le dijo Legrand a Macri ni bien comenzó el programa, antes de agradecerle a Awada por la decoración. "Te agradezco muchísimo porque sé que vos organizaste esto de la mesa, todo en blanco y negro".

La llegada a un nuevo canal

En marzo de 2014 Mirtha Legrand estrenó nueva casa. La Chiqui hizo su debut en eltrece, canal en el que continúa hasta el día de hoy, después de algunos años en la pantalla de América. "No he venido a este canal a hablar mal de este Gobierno. No me han contratado para eso", aclaró al comenzar el programa.

Durante la emisión, Mirtha recibió a algunos actores que por entonces estaban trabajando en la misma señal que ella: Araceli González, Carla Peterson, Dady Brieva, Isabel Macedo y Mauricio Dayub. En un programa que marcó el inicio de una era, Legrand dio su parecer sobre la actualidad del país, la posibilidad de opinar distinto y recordar aquel tiempo cuando se reunió con Isabel Perón y José López Rega para reclamar por el levantamiento de su programa. "Que me perdone, pero Isabel Perón no tenía muchas luces", dijo picante como de costumbre.

El regreso tras la muerte de su hermano

Pasó tan solo una semana desde la muerte de su adorado hermano, José Martínez Suárez, cuando se produjo un nuevo regreso de Mirtha Legrand a la televisión, el 24 de agosto de 2019. Conmovida, por ese entonces la diva aseguró que necesitaba trabajar como una forma de atravesar el duelo.

"Estoy un poco caiducha, ustedes disculpen", dijo ni bien comenzó el programa. "Todos los fines de semana, antes de salir al aire me llamaba por teléfono. 'Chiquita, buena suerte'. Hoy lo extrañé. No lo olvidemos nunca. Este aplauso es para vos, José", agregó en medio de un emotivo homenaje.

En medio de la presentación, la conductora pidió que la acompañen en este momento y explicó la razón por la cual decidió volver tan pronto. "No es fácil hacer un programa hoy, no es fácil. Lo pensé mucho", analizó en voz alta. "Pero pensé que era mejor estar acá, porque me conozco. Si no venía iban a pasar muchos días y eso me iba a hacer daño", contó. "Voy a tratar de hacer el programa lo mejor posible. Recién me llamó mi hermana Goldy, este beso es para vos, querida hermana. Y para José que está en el cielo, estoy segura. Que personaje, irrepetible. Chau José, chau querido hermano".

