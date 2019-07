El diseñador, que se encuentra radicado en España, habló sobre su cercana relación con la fallecida actriz y aseguró que le rendirá tributo el próximo 6 de agosto Crédito: Instagram

Radicado en España, Roberto Piazza se encuentra de paso por el país, y no quiso perder la oportunidad de hablar sobre lo mucho que extraña el perfil más "mediático" que supo cultivar a lo largo de su extensa carrera como diseñador.

"Me vuelvo el 30 de agosto porque en Madrid vivo mucho más tranquilo. Extrañaba pelearme con alguien porque en estos 10 meses no discutí con nadie. Vine acá y ya me peleé con todo el mundo. No digo que allá sea una panacea, pero es distinto", dijo entre risas, en diálogo con el programa Hay que ver. "Alquilé una tienda en un barrio muy lindo; en España no tienen inflación, ni tampoco te piden garantías, sólo un aval en el banco. Acá estaba muy estresado, de médico en médico", aseveró.

Piazza también habló sobre su amistad con Beatriz Salomón, la actriz que murió el pasado 15 de junio. "Eramos como hermanos. El día de la cámara oculta, a Beatriz le inyectaron el cáncer en el cuerpo. Desde ese momento, fue en decadencia", recordó. "Siempre decía que con eso la partieron en dos, le quebraron el alma. Y no solamente fue la cámara oculta, sino la adopción de la nena más chica que estaba en proceso y corría peligro que se la sacaran. Tampoco pudo adoptar a un nene, tal como ella deseaba. Después la prohibieron en todos lados y no tuvo trabajo. Se enfermó la hermana y se murió, luego murieron los padres. Fue terrible. Y la Turca era la que sostenía todo. No se pudo recuperar", siguió.

"El escándalo público, el olvido de mucha gente y la censura la bajonearon mucho. Sintió que se quedó sin alma, sin nada de un día para el otro. Todo ese proceso duró 15 años, la edad de la nena más chica", recalcó el diseñador. "La pasó muy mal, vendió sus abrigos, sus joyas, muebles. No tenía un mango porque el exmarido tardó en pasarle una cuota alimentaria. Además, se bajoneó porque se le abrieron los músculos del vientre y perdió su cintura. Primero Ricardo Fort y después José María Muscari le dieron una mano".

Piazza adelantó que el 6 de agosto, poco antes de regresar a España, va a rendirle un tributo a Salomón, en Señor Tango. "Todo con alegría, porque así quiero recordarla. Ya les pedí autorización a Noelia y Bettina", indicó. "Antes de partir, la Turca me pidió que no hablemos mal de Alberto Ferriols porque es el padre de sus hijas. Las nenas viven con él, y la mayor estudia para ser cirujana plástica".

El modisto también contó que Ferriols y Beatriz tuvieron un intento de recomponer la pareja pero no funcionó: "Ella no quería saber nada con ningún hombre. Varias veces se estuvo por casar, antes de conocer a Ferriols, y yo le empezaba a hacer los vestidos y no los terminaba".

Finalmente, Piazza contó que Mirtha Legrand le había dado algo de dinero a Beatriz cuando estaba enferma. "Fue un lindo gesto", indicó. Y recordó que Mirtha fue la primera clienta que tuvo en Buenos Aires, cuando a los 20 años llegó de su Santa Fe natal. "Hablaba con Mirtha más que con mi mamá; me llamaba todas las mañanas, a las 8, para decirme qué era lo que no tenía que hacer. Por momentos, la quise más que a mi mamá".

Sin embrago, su relación con la diva, por estos días, es casi nula. "Mirtha debe estar dolida conmigo; una vez, en su mesa me hizo una pregunta que me molestó pero lo dejé pasar, y después le pedí que asistiera a un evento de la Fundación Piazza para entregar un premio y me dijo que no, pero me enteré que había ido a otro desfile. Me dolió, me enojé sobre todo porque le pidió disculpas públicamente a la comunidad homosexual por haber tenido una frase desafortunada con Piazza. Y yo no soy una comunidad homosexual, soy Roberto Piazza", señaló.