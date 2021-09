Rocío Marengo, sobre el futuro de su relación con Eduardo Fort: “No quiero más promesas, quiero hechos”

“Estoy mucho más tranquila, tuve un día de furia”, comentó Rocío Marengo este mediodía en Los ángeles de la mañana, tras la catarsis explosiva que, días atrás, hizo en la pista de ShowMatch. Mucho más reflexiva, la participante habló de todo en una íntima charla con Ángel De Brito y confesó que es momento de tomar decisiones importantes.

“Venía de un día de mucho cansancio, de mucha presión. Estar en ‘La Academia’ no es fácil, el nivel de estrés, el cansancio, la presión. Venía de muchos duelos y lo que me hizo estallar fue la mentira”, explicó la mediática respecto de su sorpresiva reacción en vivo, donde arremetió contra su pareja Eduardo Fort.

Tras asegurar que los problemas sentimentales estaban afectando su vida laboral, Marengo advirtió que solo necesitaba contención por parte de su novio, algo que no tuvo. “Siempre mi cable a tierra fue mi trabajo, siempre fue mi refugio. Yo sentí que en estas últimas semanas no estaba bien, que me estaba saliendo mal todo. Cuando me doy cuenta necesité una contención, que Edu esté al lado mío”, expresó angustiada.

“Yo recién hace unos años le di prioridad al amor por primera vez en mi vida porque siempre fue el trabajo lo primordial para mí. El año pasado renuncié al programa de Guido Kaczka (Bienvenidos a bordo) por la pandemia porque Edu es de riesgo (tiene stents en el corazón). Lo prioricé, aposté a la familia, hice muchas cosas por amor. Por eso yo pretendo lo mismo de él”, aclaró para que se entienda su reacción.

Luego de criticar nuevamente a MasterChef Celebrity, la mediática confesó que para ella volver al certamen de baile fue volver a recuperar su personalidad y que por eso esperaba que su pareja la acompañara en este nuevo desafío. “Él sabe que cuando yo empecé ‘La Academia’ estaba rota en pedazos. Había tenido una mala experiencia laboral, sufrí una decepción que me costó superar, yo no lo merecía, y él sabe que el programa de Marcelo me sacó una sonrisa. Yo no tengo problema de mostrarme como soy, pero con la edición de MasterChef me dejaron mal parada. No estuvo bueno, siento que di mucho y no vi los frutos. Quizá no fue un buen laburo”, reveló.

“La decisión de estar en ‘La Academia’ la tomé con él porque somos una pareja. Él ve que estoy feliz, que volví a ser la Rocío que fui toda la vida, ¿cómo no va a ir a darle la mano a Tinelli y decirle ‘gracias’? Yo no pretendía que baile, solo quería que se pare como los novios de mis compañeras, que son perfil bajo”, agregó al tiempo que remarcaba que durante este último tiempo Fort le mintió al respecto. “No me digas que vas a ir si no vas a ir. Él me dijo: ‘Me pongo la vacuna y voy’. ¿Sabés cómo me sentí? Decepcionada, defraudada, tuve que mentir por culpa de él. Por algo dije lo que dije sin medir lo que podía venir”, expresó molesta por la situación.

Una vez pasado el huracán, la reina del Koala agradeció el apoyo de todos sus compañeros, incluido el conductor del ciclo y el jurado, que inmediatamente la contuvieron. “Fue hermoso sentir el apoyo de tantas chicas, los abrazos fueron sanadores. Lo mío, lo personal, me estaba opacando lo profesional, me habían puesto un 10 y ni siquiera me había dado cuenta. Ese día estallé porque había un truco que no salía, habíamos estado ensayando toda la semana, necesitaba la contención de él porque cuando él me necesita, yo estoy”, aclaró.

En cuanto a las posibles fricciones de la pareja, en los últimos días se instalaron en el medio dos versiones: por un lado, que Fort no quería casarse, y por el otro, que no quería volver a ser papá, algo que Marengo viene deseando desde hace tiempo. Sin embargo, la mediática desmintió que estas hayan sido las causas de la pelea. “Como pareja tenemos proyectos desde el día uno. La relación fue tomando forma, al principio no iba a hablar de casamiento cuando él todavía no estaba divorciado. Cuando decido blanquear, viajar con sus hijos, se empezó a hablar del tema, pero yo no quiero casarme, no necesito un papel que me ate a él, lo que me hace estar con él es elegirlo todos los días”, confesó quien define al empresario como “una persona maravillosa”.

“¿Tenés ganas de ser mamá?”, preguntó De Brito sin vueltas. “Sí, yo quiero ser mamá con Edu o sin Edu. Yo estoy dispuesta a dar un paso al costado sino se me da el lugar que merezco. Yo cedo un montón, pero no voy a perder un día más esperando algo que no se dé naturalmente (...) Yo tuve que adaptarme a una familia ensamblada, con sus costumbres. Yo no quiero más promesas, quiero hechos. Después de ocho años, tomar una decisión como la que tomé es doloroso. Más allá de tener un bebé, lo que quiero es tener una familia, son cosas que se hablaron”, indicó.

El enojo del clan Fort

Tras reconocer que sus dichos molestaron al seno de la familia Fort, Marengo advirtió que pase lo que pase con su pareja, eso no va a cambiar lo que siente por sus hijos y sus sobrinos. “No quiero hablar de los hijos, ahora están enojados. Ellos tienen que entender que el problema acá es con su padre”, aclaró quien todavía no quiso hablar con ellos porque “aún no es el momento”

Y enseguida reveló qué fue lo que habló con Felipe, el hijo de Ricardo Fort que apuntó contra ella en las redes sociales. “Lo que le hice saber a Felipe es que más allá de mi relación con Edu, mi vínculo y mi amor no se termina de un día para el otro. Son dos chicos que me hacen muy bien”, señaló en referencia también a Martita.

Con quien también habló fue con Eduardo Fort, el protagonista en toda esta historia. Aunque no quiso revelar detalles de la íntima charla, Marengo advirtió que es un momento de “decisiones”. “Ahí estamos. No sé cómo definirlo. Me parece que es un momento de decisiones, de elegir, más allá de lo difícil que es para mí porque hace tres días que no duermo (...) Yo a Edu le demostré que soy una mujer, él me conoce hace ocho años. Si tiene ganas de ir por un camino juntos vamos, yo lo amo”, comentó quien hasta el día de hoy sigue en pareja con el chocolatero.

Por último, la mediática habló de los tuits que lanzó Virginia Gallardo ni bien explotó el escándalo. En ellos, la panelista de Intrusos se solidarizaba con la actriz (a pesar de la disputa de las últimas semanas en torno a la serie de Ricardo Fort) y le recordaba que ella se lo había advertido. Lejos de agradecerle, Marengo redobló la apuesta. “Así como sentí empatía de varias mujeres también estuvieron las que quisieron colgarse. Ella no me tiene que advertir nada porque no conoce mi relación. No me importa lo que diga”, concluyó enojada.