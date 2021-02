Romina Manguel, sobre Luis Novaresio: “Nunca fuimos amigos; no tuvimos la relación que creí que íbamos a tener”

La guerra entre periodistas parece estar la orden del día. A las chicanas que Jorge Lanata lanzó sobre la incorporación de María O’Donnell a la segunda edición de MasterChef Celebrity, ahora se sumó la “poca onda” entre Romina Manguel y Luis Novaresio.

Este mediodía, la periodista -que en unos días arranca con un nuevo programa por la señal A24- pasó por el móvil de Los ángeles de la mañana y habló de todo: su relación con el conductor de Animales sueltos, su amor platónico con Alejandro Fantino y su noviazgo con un joven algunos años menor que ella.

Tras opinar sobre la situación del país y la vacunación contra el coronavirus, Manguel se metió en un terreno más frívolo y opinó sobre el cruce entre Lanata y O’Donnell a raíz de la incorporación de la periodista al reality de cocina de Telefe. “Son dos personas a las que quiero muchísimo. Uno es mi maestro, trabajamos décadas juntos, y otra, una amiga. Como periodista mujer creo que María nos abrió el camino a muchas de nosotras en el periodismo político. Nada de lo que haga va a afectar lo que ella es, ni tampoco su trabajo. Y con Jorge no me voy a enojar porque no puedo, creo que con él tengo el Síndrome de Estocolmo, no puedo, no me sale”, confesó.

Los dichos de Manguel le dieron el pie al conductor del ciclo para indagar sobre su relación con otro colega. “Al que dejaste de querer es a Novaresio...”, lanzó De Brito sin filtro. “Yo sabía” respondió la expanelista de Animales sueltos sin poder zafar de la situación. “Novaresio va a ser compañero de la señal A24. Nunca fuimos amigos con Luis, no lo dejé de querer porque nunca lo quise tampoco. En esto tengo que ser muy honesta... Y él a mí tampoco, eh”, se sinceró sorpresivamente.

Ante el asombro del panel, Manguel explicó los motivos. “Creo que los dos tuvimos muchas ganas o la ilusión de trabajar juntos, y en la realidad no se pudo concretar. Es como cuando en la primera cita te das cuenta de que no va y te querés ir. No tuvimos la relación que creí que íbamos a tener, jamás lo criticaría en lo personal, pero no funcionó. No sé si fue la pandemia o que lo extrañaba mucho a Fantino, que lo adoro y es mi amigo”, expresó mientras hacía otra revelación inesperada. “A Ale lo amo con locura, pero tiene una novia de 25 años que es un camión con la que no puedo competir”, comentó, entre risas.

Nuevamente sus dichos incitaron a De Brito a preguntar por su noviazgo con un joven mucho menor que ella. “No lo hice como provocación ni para levantar ninguna bandera. Me gustó, me enamoré y pasó”, señaló la periodista, que conoció a su pareja por un amigo en común. Y si bien aclaró que es bastante prejuiciosa con el tema de la diferencia de edad, Manguel advirtió que su corazón está muy bien. “Ni mi amigo ni él me dijeron la edad, porque si me hubiesen dicho no sé si salía. Yo tengo un montón de prejuicios. A veces le digo: ‘¿No es más fácil salir con una chica que va a la facultad que con una mujer que tiene miles de quilombos con el laburo, hijas, exmarido?’ Me parece que es un montón para un tipo joven que podría elegir algo más fácil, pero bueno... Él tiene ganas de esto, por algo será”, concluyó con picardía.

LA NACION