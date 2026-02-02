La TV en caída libre: enero fue el peor mes de los últimos 20 años de la pantalla chica

No es ninguna novedad que la televisión abierta viene perdiendo encendido, mes a mes. Una pantalla llena de programas de panel que repiten los mismos temas hasta el cansancio no enamora a nadie. Además, la crisis presupuestaria por la que están pasando los canales hizo que cualquiera se siente a decir cualquier cosa mientras caliente la silla y cobre poco. Ya casi no quedan profesionales de la vieja escuela; por suerte, algunos sobreviven, que llevan información y no copian lo que hace el otro. En este contexto, las señales de aire caen en picada y esto se refleja en los números del encendido de enero, el peor de los últimos 20 años. Con ningún programa promediando dos dígitos, solo MasterChef Celebrity —que se mide como si fueran dos envíos— logra sostener un número más o menos interesante para los tiempos que corren.

Este año empezó de la peor manera: 11,8 puntos fue el encendido acumulado por los siete canales de aire en enero. Con respecto al mismo mes de 2025 bajó 2 puntos, una cifra ya imposible de remontar. Telefe, único canal que durante el verano sostuvo una estructura similar a la de los meses anteriores, ganó con 5,4 puntos, seguido por eltrece con 3. En tanto, América cosechó 1,6 puntos, elnueve 1,3 y la Televisión Pública 0,3.

Cada canal fue sostenido por sus clásicos: la primera parte de la gala de eliminación de Masterchef Celebrity fue lo más visto de la emisora que comanda Darío Turovelzky con 11 puntos, pero si se suman los dos segmentos en los que divide Telefe el programa, pocas veces logró llegar a los dos dígitos de promedio. El encargado fue lo mejor del canal del solcito con 4 puntos de promedio. En tanto, LAM logró 2,8 puntos; Bendita, 2,4, e impulsado por los festivales de verano, Se siente Argentina en la TV Pública consiguió unos considerables 1,1 puntos. Es histórico que las fiestas populares le rindan a la pantalla oficial, gobierne quien gobierne.

Los diez programas más vistos fueron de Telefe, entre ellos varias emisiones de MasterChef; la edición especial de Juego chino con Ángel Di María con 8 puntos; Pasapalabra con 7,3; Por el mundo con 7,2; Ferné con Grego, el segmento de stream del canal, con 6,5 puntos junto a Telefe Noticias; El noticiero de la gente que consiguió 6,1 de promedio, igual que la novela turca La traición.

Así empezó Bendita con la conducción de Edith Hermida

En cuanto a la polémica que se suscitó por los números de Bendita cabe destacar que en enero de 2025 el programa, también conducido por Edith Hermida, promedió 2,7 puntos. Y frente a la caída de 2 puntos que tuvo el encendido de enero respecto del año anterior, el rating que obtuvo está acorde con las métricas del mes. De todas maneras, fue lo más visto del canal que comanda Diego Toni, así que prueba superada.

Con respecto a los estrenos, La cocina rebelde con Jimena Monteverde logró buenos números, en un horario históricamente muy complicado para eltrece. Debutó con 3,1 puntos, su pico de rating fue de 4,2, y el promedio del primer mes fue de 2,7 puntos. En el caso de Benjamín Vicuña, las cosas están más complicadas; The Balls! obtuvo un promedio de 2,3, con días por debajo de los 2 puntos.

Todas las esperanzas de febrero y del resto del año estarán puestas en cuánto mida Gran Hermano, generación dorada. Se sabe que el reality que conduce Santiago del Moro siempre logró atraer a la pantalla chica público que no mira televisión de la manera tradicional. Seguramente a mediados de 2026 llegue el alivio con los números del Mundial de fútbol y eso le dará un poco de respiro a la baja pronunciada del rating. Cabe recordar que los encuentros deportivos se llevaron los 20 primeros lugares en 2025, de los más vistos, muchos arriba de los 20 puntos.

Por último, los ciclos vintage siguen copando la parada: El Zorro promedió 3,8 puntos y fue el segundo ciclo de mayor rating de eltrece y, este sábado, La Familia Ingalls obtuvo 3,1 y fue de los cinco programas más vistos del día. Basta leer estos números para entender lo que está diciendo el público; ojalá los programadores puedan verlo.