Gran Hermano 2026: los nombres de los primeros famosos que ya estarían confirmados

La cuenta regresiva para el regreso de Gran Hermano (Telefe) ya comenzó tras confirmarse oficialmente su fecha de estreno: el 23 de febrero. Esta nueva edición se distinguirá de las anteriores al presentar el formato “Generación Dorada” e incluir propuestas especiales pensadas para celebrar los 25 años del reality en la Argentina. Una vez más, la conducción estará a cargo de Santiago del Moro, quien adelantó que se tratará de “una edición picante” y con una casa completamente renovada. En este contexto, también empezaron a circular los primeros nombres de figuras conocidas que podrían sumarse al programa.

Según trascendió, la conformación de los participantes tendrá un perfil distinto al de ediciones anteriores. A los concursantes anónimos que resulten seleccionados para ingresar a la casa más famosa del país se les sumarán figuras reconocidas del mundo del espectáculo, las redes sociales y los medios, elegidas especialmente por su potencial para aportar dinamismo y juego a la competencia.

Los primeros famosos que podrían entrar a la casa de Gran Hermano 2026

En relación con las figuras más conocidas que formarán parte de esta edición, durante la emisión del miércoles de LAM (América TV) se dio a conocer un primer listado con los nombres que ya estarían confirmados para sumarse al reality, lo que despertó expectativas y abrió el juego a las especulaciones sobre cómo será esta nueva temporada.

A continuación, el listado de los primeros famosos que entrarían a la nueva edición de Gran Hermano.

Kennys Palacios

Kennys Palacios, el estilista de famosos que podría ingresar a Gran Hermano 2026

Reconocido estilista de figuras del espectáculo, Kennys Palacios se consolidó en el último tiempo como una presencia cada vez más visible en el mundo mediático. En especial, su estrecho vínculo con Wanda Nara —de quien es mano derecha y asesor de imagen— lo llevó a ganar mayor exposición pública. Además, su actividad en redes sociales y su cercanía con distintas celebridades terminaron de construir un perfil que hoy es reconocido para el público.

Divina Gloria

Divina Gloria, ícono de los 80 que podría ser parte del reality Archivo

Divina Gloria, figura emblemática del movimiento underground porteño de los años 80. A lo largo de su extensa trayectoria se destacó como actriz, cantante, comediante y vedette, lo que le perimitió construir una identidad artística marcada por la versatilidad.

Alejandra Majluf

Alejandra Majluf es otro de los nombres que suena fuerte para ingresar a la casa Instagram

En el terreno de la actuación, Alejandra Majluf forjó una carrera sostenida en cine, teatro y televisión. Es recordada especialmente por su papel de villana en la exitosa tira juvenil Clave de sol, que marcó a toda una generación.

Franco Poggio

Franco Poggio, novio de Lizardo Ponce, podría ser otra de las figuras convocadas (Foto: Instagram @francopgg)

Franco Poggio se mueve entre el modelaje y el mundo digital. Su figura comenzó a ganar mayor visibilidad pública a partir de su noviazgo con Lizardo Ponce y, con el tiempo, logró construir su propio espacio en redes sociales. Actualmente cuenta con más de 28 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre su rutina, trabajos y estilo de vida.

Inés Lucero

Inés Lucero, ex Survivor, entre los nombres que circulan para Gran Hermano 2026 Prensa Telefe

Por último, Inés Lucero alcanzó notoriedad tras su paso por Survivor Expedición Robinson (Telefe). Oriunda de Río Grande, Tierra del Fuego, se destacó dentro del reality no solo por su desempeño en la competencia, sino también por su historia personal, lo que despertó empatía y acompañamiento del público.

Aunque en LAM aclararon que la lista aún no es definitiva y que los nombres no están oficialmente confirmados, todo indica que estas podrían ser algunas de las figuras convocadas para integrar la nueva edición de Gran Hermano 2026, que promete dar que hablar desde antes de su estreno y mantener la expectativa alta entre el público.