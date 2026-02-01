¿Este domingo empieza Gran Hermano?

La casa más famosa del país está próxima a abrir sus puertas y desde la producción de Telefe informaron en detalle cuándo y cómo será el comienzo del reality que pretende reunir a los exjugadores de ediciones anteriores y dar que hablar.

Existe expectativa por el inicio de Gran Hermano Generación Dorada, que se emitirá por la pantalla de Telefe y sus respectivas vías de streaming. Luego de tres años de éxito sucesivo, la casa más famosa del mundo abre sus puertas nuevamente a los exjugadores y también a otros famosos. Frente a este inminente comienzo, donde se festejarán los 25 años del formato, los espectadores y fanáticos se preguntan cuándo arranca.

¿Cuándo empieza Gran Hermano?

De acuerdo a la información brindada por Telefe, el reality comienza el lunes 23 de febrero del 2026. El mismo Santiago del Moro, que estará otra vez como conductor del ciclo, lo hizo saber también a través de sus redes sociales.

“El lunes 23 de febrero comienza el show. El lunes 23 de febrero los vas a conocer. El lunes 23 de febrero la casa comienza a latir”, describió en Instagram, junto a un video a modo trailer de lo que vendrá y la clásica musica del reality.

Los nombres de los primeros famosos que ya estarían confirmados

En LAM (América TV), dieron a conocer qué personalidades estarían listas para ingresar a la casa a partir del lunes 23 de febrero. Según trascendió, la conformación de los participantes tendrá un perfil distinto al de ediciones anteriores. A los concursantes anónimos que resulten seleccionados para ingresar a la casa más famosa del país se les sumarán figuras reconocidas del mundo del espectáculo, las redes sociales y los medios, elegidas especialmente por su potencial para aportar dinamismo y juego a la competencia.

En relación con las figuras más conocidas que formarán parte de esta edición, se dio a conocer un primer listado con los nombres que ya estarían confirmados para sumarse al reality: Kennys Palacios, Divina Gloria, Alejandra Majluf, Franco Poggio, Alex Caniggia, Inés Lucero y Brian Sarmiento, son solo algunos de ellos.

Cuáles son los cambios que prepara la casa para recibirlos a todos

Por más que la casa de Gran Hermano se renueva siempre para cada inicio nuevo del reality, esta vez hay una transformación muy grande respecto al área del patio. Como mostró Santiago del Moro en las redes, la pileta ya no está más y en su lugar se podrá ver ¡una playa!.

La “mini-playa” en las casas es una tendencia cada vez mayor. Desde el actor Nicolás Cabré, pasando por el futbolista Ever Banega y el cantante de Cruzando el Charco, Francisco Lago, hasta llegar a la casa de Gran Hermano, la tendencia es clara: despedirse de la pileta clásica y darle la bienvenida a un patio que imita la naturaleza paradisíaca.