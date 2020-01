Mientras la mayoría de las protagonistas viven inesperadas citas, Luján le cuenta a su mejor amiga que fue durante dos años amante de Fausto Crédito: Prensa Eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2020 • 00:25

La estafa de la que fueron víctimas sirvió para unirlas, pero todavía hay secretos que están a punto de salir a la luz y que amenazan con poner en riesgo la paz momentánea que lograron construir. Mientras tanto, entre citas, desengaños y decisiones postergadas, las siete protagonistas de Separadas intentan llevar adelante sus vidas.

Romina (Agustina Cherri), finalmente, aceptó la propuesta de las demás y se instaló en el local lindante a la obra que comenzaron a regentear. Esa es la manera que encuentra de salir momentáneamente de su casa y del acoso de Maxi (Bruno Pedicone), su marido, que no deja de hacerle escenas de celos.

Mientras se baña, la policía es sorprendida por Diego (Mariano Martínez), que no estaba al tanto de que ella estaba instalada en el depósito. Más tarde, un chico sufre un accidente y la agente se asombra al ver la pericia con la que Diego lo atiende. Por eso, para sorpresa del investigador encubierto, decide aceptar la propuesta de tomar un café con él y terminan coordinando para cenar esa noche.

Pedro (Ludovico Di Santo), a su vez, le pide a Martina (Celeste Cid) que le explique qué es lo que están haciendo con la propiedad en la que se encuentran e intenta hacerle entender que no pueden hacer un fideicomiso en un local que es parte de la causa por estafa.

Más tarde, llega al local Felipe Iriarte (Maxi Iglesias), el muchacho español con el que Martina chocó hace un par de semanas. Claramente, la Dj se siente atraída por él, pero cuando están en plena conversación llega Lena (Laura Laprida), la "amigovia" de Martina y los interrumpe.

Consciente de que algo pasa entre Martina y Felipe, Lena intenta hacerle una escena de celos. "Entre nosotros pasó algo. Nunca te mentí y no te voy a mentir", le responde la Dj. "¿Estás enamorada?", quiere saber ella, entonces, pero no obtiene respuesta. "Vos a mí me encantás, lo sabés. Pero me encanta que esa sea una elección de todos los días. Ya lo hablamos", le aclara y se besan.

Luego, el español se encuentra con una misteriosa mujer (Viviana Saccone) que le pide explicaciones sobre sus últimos pasos. Por la noche, el galán español vuelve a la casa de Martina y esta vez, sí, dan rienda suelta a su pasión.

Julián, el novio de Inés (Julieta Nair Calvo) le hace una escena porque siente que está más pendiente de Carolina (Gimena Accardi) que de él. Caro, en tanto, sigue obsesionada con Andrés (Andrés Gil) y no puede disimular la atracción que siente por él. Por la tarde, las hermanas discuten y la mayor le deja en claro que no puede estar todo el tiempo pendiente de ella.

Al notar a Caro tan nerviosa, Romina quiere saber qué le pasa: "Me gusta alguien, pero me da miedo querer a alguien que no sea mi hermana. El chico es de acá y me gusta desde la primera vez que lo vi. Me quedé sin aliento", le cuenta.

Inés, en tanto, entiende que es momento de tomar una determinación: triste y llorando, termina su relación con Julián. Por la noche, mientras espera a su hermana en la pizzería de la esquina, encuentra consuelo en Nicolás (Vico D'Alessandro). Caro, a su vez, se olvidó de la cita y está con Andrés en el bar.

En Tribunales, Luján (Marcela Kloosterboer) se entera de que tiene la matrícula suspendida justamente por la causa de Fausto (Marco Antonio Caponi). A pesar de que no quiere tener contacto con ella porque se siente culpable, se ve obligada a aceptar la propuesta de Clara (Mónica Antonópulos) de llevarla hasta Don Torcuato para hacer un inventario en la casa en la que vive, del exmarido de una clienta. En el trayecto, la conversación se vuelve tensa y algo incómoda para la abogada. Al llegar, todo se complica más: el hombre no se muestra nada feliz con la presencia de la abogada y reacciona de la peor manera. Clara, a su vez, no ayuda con sus comentarios.

Durante el viaje de regreso, Clara estalla y tiene una crisis de llanto. "Hacé tu vida. Hacé tu vida, enfocáte en vos. No pienses más en él, hacélo por vos y por tus hijos. Él no es inocente", le responde la abogada. Angustiada, Clara frena sorpresivamente el auto y se baja corriendo. "Yo tenía un marido y una vida normal. Por qué las cosas cambian de un momento a otro. ¿Soy yo el problema? ¿Por qué no está acá? ¿Por qué no da la cara? Vos sabés algo", grita, y las dos se funden en un abrazo.

Triste y culposa, Luján intenta nuevamente hablar con su mejor amiga, pero vuelve a recibir un llamado de Fausto. Martina se da cuenta de que algo ocurre y le pregunta con quién estaba hablando. "Con Fausto", responde.

"Cómo no me dí cuenta antes... Por eso no querías conocer a mi hermana. Pensé que éramos amigas. Eso nos obliga a no mentirnos. Te olvidaste de contarme el detallecito de que eras la amante del marido de mi hermana", le reprocha la Dj.

Paula (Julieta Zylberberg), en tanto, intenta convencer a su ex (Fabio Di Tomaso) de que se quede a vivir en Buenos Aires porque no soporta la idea de que Roma (Azul Araya), su única hija, se vaya a vivir con él a Boston. Claro que lo hace a su manera y terminan discutiendo, una vez más.

Antonio (Gustavo Conti) le cuenta a Miguel (Sebastián Estevanez) que durante el fin de semana el edificio se llenó de policías que buscaban a Fausto, el marido de Clara. Al encontrarse con ella, intenta preguntarle qué es lo que ocurre, pero ella le miente: "El portero dice cualquier cosa. Recién acabo de hablar con Fausto". Luego, de balcón a balcón, los vecinos terminan disfrutando de un buen vino y de una pizza fría.