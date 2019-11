ShowMartch 2019: Karina "La Princesita" no perdona a nadie

Karina La Princesita entre las mejores del Bailando. Crédito: LALFIA - JORGE LUENGO

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2019 • 00:39

Se sabe que es de lengua filosa. También, que no tiene la hipocresía de sus colegas: a la hora de referirse a alguien va de frente y con nombre y apellido. Si no que le pregunten a Fernanda Iglesias, que hace un par de días se quedó sin palabras cuando Karina "La Princesita" la confrontó por haberla llamado mentirosa en Hay que ver. La periodista, famosa por su carácter, se apichonó y decidió mirar para otro lado, mientras Karina le pedía explicaciones.

Ese carácter, que la participante potenció durante 2019 gracias a su paso por ShowMatch, se tradujo en un cambio de cabeza que la llevó a plantarse en la pista del Bailando y sumar talento, sensualidad y trabajo a cada una de sus propuestas.

Así lo demostró durante el Súper Duelo, cuando le tocó enfrentar a Flor de la V y Gabo Usandivaras bailando Bachata, un ritmo que se caracteriza por mezclar técnica y pasión.

Aunque el jurado destacó el trabajo de ambas parejas, a medida que se fueron sucediendo los votos se dio un cabeza a cabeza entre Flor y Karina. Luego de un empate 3 a 3 (es importante aclarar que en el Súper Duelo no hay voto telefónico sino que es la suma de los votos del jurado y del BAR la que decide qué pareja continúa en el certamen) fue la jurado invitada Griselda Siciliani quien definió el punto para La Princesita: "Flor y Gabo siempre levantan la vara con propuestas hermosas, pero yo soy fan de Karina. Me cuesta tomar esta decisión, pero me voy a inclinar por la pareja 2".

De esta manera, la cantante metió un doble batacazo en la misma semana. Ya que el jueves en la sentencia del folklore fue salvada por el público y dejó afuera de competencia a Cinthia Fernández, Martín Baclini y Flor Torrente.

Con el doble apoyo, del jurado y de la gente, Karina se perfila como una segura finalista del certamen y más que probable ganadora. ¿Habrá alguien que pueda contra el magnetismo de La Princesita? Hasta ahora no.