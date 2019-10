Charlotte y un merengue fallido Crédito: Prensa LaFlia

En la noche del viernes, Marcelo Tinelli presentó a Charlotte Caniggia como una empresaria, y destacó que, por primera vez desde que entró al certamen, llegó sola. Sin su representante Fabián, ni su novio, ni su hermano ni amigos o amigas, la hija de Caniggia se presentó en el Bailando por un sueño dispuesta a pasar de ronda.

Al recibirla, el conductor le preguntó dónde estaba su pareja y Charlotte, entre risas, confesó: "Lo tengo guardadito". Luego Tinelli le consultó cómo empezó a salir con él, y la joven contó que hubo un amigo en común que los presentó: "Me gustó, somos una pareja tranquila, a él no le gusta tomar alcohol". Pero el momento de color llegó cuando surgió un breve debate político, en el que Marcelo le preguntó cuál era su ideología, y ella sin demasiadas vueltas reconoció: "No tengo pensamiento político, solo quiero que baje el dólar nomás. Ahora mi sueldo vale mucho menos Marce, yo compro dólares". La conclusión de Charlotte despertó la risa generalizada por su espontaneidad.

Finalmente Charlotte se metió de lleno en un merengue plagado de energía, que generó opiniones encontradas en el jurado. Ángel de Brito le aconsejó que en la coreo se esfuerce, y consideró que faltó ensayo: "Charlotte me gusta como estás en el Bailando, sos un personaje divino, pero no aflojes con el baile. Las dos bajadas de los trucos era como que te derrumbabas, no eras prolija" (2). Carolina "Pampita" Ardohain le aconsejó que preste atención, y agregó que "aún hay mucho para corregir, hoy no fue una de las mejores galas" (6). Florencia Peña no coincidió y observó que "bailó bastante", y concluyó: "No tenés dotes para ser bailarina, pero sí veo que dentro de tu cuestión le estás poniendo garra, y hoy te vi muy conectada, y los enlaces, te vi hacer cosas difíciles" (voto secreto). Marcelo Polino también la notó "en sintonía con su compañero" y entre risas reconoció: "Bastante hiciste, para mí estuvo pasable" (4).

El BAR también dio su opinión,y Flavio Mendoza dijo que ellos "bailan como nenes, me encantan pero hoy es punto para abajo". Laura Fidalgo le dio algunos consejos para la coreo y quiso mantener la nota, mientras Aníbal Pachano sugirió que "no haya trucos" aunque destacó que la de Charlotte es una de las parejas que más le gusta.