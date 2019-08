Pampita le dio a Cinthia Fernández un consejo muy personal, que generó la incomodidad de su novio, Martín Baclini Crédito: Twitter

Este jueves, la primera pareja en pisar la pista del "Súper Bailando" fue la compuesta por Cinthia Fernández y su novio, Martín Baclini. En la previa, los dos le contaron a Marcelo Tinelli que los rumores que indican que están atravesando una crisis no son ciertos. "Estamos viviendo día a día. A mí me gusta vivir el presente y ella sabe que yo soy así", expresó el empresario, ante la atenta mirada de la bailarina.

"Veníamos bien, remontando y el otro día me entero del temita de la temporada [que Baclini fue convocado para conformar un elenco en Villa Carlos Paz]", sumó ella. Entonces, el conductor le preguntó a Federico Hoppe si estaban pensando en él. El productor respondió que sí y entonces, Fernández quiso saber: "¿Es él solo o es un combo conmigo?".

El ida y vuelta siguió, pero lejos de dejar en claro que las cosas entre ellos están bien, quedó flotando la idea de que tienen proyectos diferentes, mientras él contó que ama la vida en los hoteles, ella recordó que es madre de tres niñas. Entonces, descomprimieron el momento regalándole al conductor y a los miembros del jurado unas pantuflas con forma de garra, como una suerte de guiño a la flamante empresaria Chalotte Caniggia.

Luego, sí, junto a un grupo de bailarines recrearon el videoclip de "Con calma", el tema de Daddy Yankee & Snow.

Tras verlos, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, que quiso saber si están separados. "No estamos separados. Yo siento que si tengo que salir a aclarar es porque algo me molesta", expresó ella. "Estamos bárbaro", sumó él, pero no convenció al periodista.

"Soy celosa. Es un milagro que esté al lado mío. Estoy evolucionando. Al principio era un tiroteo cuando me enteré de su listado de amigas", reveló la bailarina. "Pasamos momentos complicados, hablamos para separarnos y bailar cada uno con una pareja, pero nos dimos cuenta de que entramos juntos. Estamos encontrando el rumbo, tranquilos, felices", intentó convencerlo el empresario.

De Brito quiso saber entonces si Fernández estaba celosa de una de las "amigas" de Baclini, Mariana Antoniale. "Para mí la Niña Loly es peligrosa", respondió Cinthia, incomodando una vez más a su enamorado, que negaba una y otra vez haber tenido una "historia" con la ex de Jorge Rial.

"Es de lo mejor que vi en este ritmo,. Entendieron bien lo que es el show", expresó luego el jurado sobre la puesta del equipo y puntuarlos con un 10.

Luego, quien tomó la palabra fue Pampita Ardohain, que decidió hace a un lado su rol de jurado para hablarle directamente a Fernández, de mujer a mujer. "Más allá de que sea Martín el hombre de tu vida, eso es algo que sabremos con el tiempo, lo importante es que quien te elija, con tres hijas, tiene que amarte por completo", empezó diciendo la modelo. "Esos hijos son un pedacito tuyo y el amor tiene que ser para los cuatro. Si Martín te elige como mujer el día de mañana, el amor tiene que ser exactamente igual para toda tu familia, porque eso es lo que te merecés como mujer", continuó.

"Novios hay miles, y después de Martín habrá una lista de espera, pero el que te elija te tiene que elegir por completo, con todo lo que traés encima. Toma mi consejo como mujer, vos valés mucho. Y el hombre que se fije en vos, se va a enamorar de todo lo que sos vos: cómo sos como mujer, cómo sos como mamá, cómo sos como compañera. No dejes que uno de esas partes tuyas sea una molestia. El que te mire con ojos de amor, te tiene que mirar con esos hijos incluidos", culminó Ardohain, frente a una emocionada Fernández. "Mis hijas mueren por Martín y él muere por ellas. Hace cosas de padre", respondió ella.

"Me gustó. Esperaba más protagonismo de Cinthia, pero me encantó cómo acompañó el equipo. Me faltó algún efecto sorpresa pero estuvo muy bien", cerró la jurado, que les puso un 8.

"Me dieron muchas ganas de ir a bailar con ustedes. Cinthia se lució mucho porque bailó sola"; sumó Florencia Peña, dueña del voto secreto. Peña, además, quiso referirse también a la situación sentimental de la pareja, y no coincidió con su compañera: "Tenés que ser feliz. Y la vida es ahora. Ni lo que viene ni lo que pasó, la están pasando bien juntos". Por último, Marcelo Polino pidió la devolución del BAR y los calificó con un 5.

"Ojo con crear monstruos", aconsejó Flavio Mendoza, amigo de Fernández. El coreógrafo aseguró además que una parte de la coreografía fue copiada. Por eso, decidió bajarles un punto.

Laura Fidalgo, a su vez, felicitó a los bailarines y remarcó la fuerza y la actitud, por eso, les sumó un punto. "Hacete cargo de que tenés una mujer y una actriz maravillosa porque gracias a ella estás acá", indicó Aníbal Pachano, que también felicitó al ballet y a Baclini por haber bailado con una máscara. Como también les subió un punto, terminaron con una calificación de 24.