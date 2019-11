Marcelo Tinelli. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

22 de noviembre de 2019 • 01:47

En el programa del lunes, Marcelo Tinelli había deslizado al pasar que se había caído en un lugar público. La anécdota dio pie a las risas de rigor y el asunto quedó en la nada. Pero parece que el accidente fue más grave de lo que se creyó, y fue el mismo Marcelo quien dio más detalles.

Aprovechando un video del ensayo de folklore de Fede Bal y Lourdes Sánchez, donde se la ve a la bailarina tropezando con la pollera de su vestido y yéndose de cara al suelo, el conductor contó cómo fue el percance que le provocó un esguince de tobillo del que todavía se está recuperando.

"Se me quedó dormida la pierna. Estuve una hora con la pierna cruzada mirando el teléfono y, cuando me levanté, es como que no tenía la gamba. Se me dobló el pie, caí contra un tacho y me agarré de una columna mientras todos se me c. de risa. Vinieron dos chicas que me dijeron: 'Querés que llamemos a un médico', y ahí reaccioné y dije: '¿Qué medico? Si estoy bárbaro'. E intenté dar otro paso con la pierna izquierda, que seguía dormida y me volvía caer sobre un cesto de café y me agarré de las dos chicas".

A pesar de que Marcelo desdramatizó la situación y le puso todo su sentido del humor, el incidente terminó en una clínica: "Salí caminando con un dolor. Pero con una actitud tremenda. Caminé una cuadra y le dije a mi hijo: ' Llevame a la clínica porque me muero'. Me hicieron una resonancia y me confirmaron que me había hecho un esguince".

Lo curioso es que, en este mundo digital, no haya aparecido el blooper en redes sociales, pero el conductor explicó por qué: "Al otro día volví a buscar las cámaras de seguridad". Porque la dignidad es lo último que se pierde.