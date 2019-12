El emotivo homenaje de Flor Vigna y Facu Mazzei a las víctimas de cáncer. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

10 de diciembre de 2019

Noche de emociones en ShowMatch. Luego de las palabras de Fede Bal recordando a su padre, llegó el momento de comenzar con el ritmo Homenajes -el último antes de la semifinal, que se desarrollará entre el jueves y el viernes-, y en el que se irán dos parejas. Esta vez, la mayoría de las parejas no eligió homenajear a personajes sino temáticas. Abrieron la pista Flor Vigna y Facu Mazzei, que eligieron exaltar a aquellos que luchan contra el cáncer.

La elección del equipo se debió a que tres de sus integrantes sufrieron la enfermedad en carne propia, o a través de seres queridos. El caso más recordado fue el de Facu Mazzei, cuya madre murió en 2013. "No puedo más de la emoción -explicó el bailarín después de la performance-, esta es una oportunidad hermosa que a mí también me ayuda a sanar. Mi mamá fue y es lo más importante en mi vida, y perderla fue lo peor que me pasó. Yo estoy acá de pie para honrarla todos los días de mi vida, y todo lo que hago va dedicado a ese amor que me dio".

Flor Vigna, también muy emocionada, explicó el mensaje detrás de la elección: "Lo hicimos con mucho respeto. Cuando pasa algo malo no hay que preguntarse: 'Por qué a mí', sino intentar encontrar el 'Para qué'. Que se le haga más fama al disfrute, al amar, a sentir. Elegimos este homenaje porque mi compañero pasó por una muy fuerte, y hoy en día aprende a ir para adelante y nos contagia a todos. También queríamos decir que la prevención cura. Hay mucha gente que se recupera si lo encuentra a tiempo".

Por la sensibilidad de la coreo, el tema, y la entrega de todos los que participaron, para cuando terminó el número, muchos en el estudio estaban visiblemente conmovidos, entre ellos Karina "La Princesita" que no paró de llorar.

Como en este ritmo no hay puntaje sino una sola devolución del jurado y una del BAR, Florencia Peña tomó la palabra, por sentirse también íntimamente vinculada al tema: "A mí me pega de cerca, yo tengo a mi papá luchando desde hace años con un cáncer terminal. Y cada día que pasa es una emoción porque no sabemos cuándo se va a ir. Es una enfermedad horrible, pero de la que se puede salir. Es muy difícil evaluar estas cosas porque van directamente al corazón. Hablar de prevención es muy importante, es el mejor mensaje que podemos dar. El arte es poder dar un mensaje hermoso, a mí me encantó. Me emocioné mucho con lo que hicieron, muchas gracias".

Cerró el paso de Flor y Facu por la pista Aníbal Pachano (quien actualmente se encuentra en tratamiento contra el cáncer), representando al BAR: "Simplemente quiero cambiar la palabra 'Enfermedad' por 'Sanación', eso es lo que me sostuvo y lo que me sostiene. También el amor de mi familia, de mis amigos, de las personas que me rodean y que me han mostrado que sí se puede. No importa cuánto tiempo, le digo a la gente que no abandone, que no baje los brazos, que hay muchas situaciones que se pueden revertir mientras tenga bien la cabeza y el alma. Y sobre todo con mucho amor. Hasta donde dé, pero siempre se puede".