La bicampeona debió enfrentarse a su exnovio en la final Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019 • 23:41

Se trata de una final muy peculiar del certamen "Bailando por un año" de ShowMatch, este año retitulado "Súper Bailando" en homenaje a los 30 años de Marcelo Tinelli al aire. Por lo tanto, el conductor tiró la casa por la ventana, con participantes de alto perfil que causaron, como suele suceder, tanto emoción como controversia.

En el último programa se cruzaron nada menos que dos exnovios: Florencia Vigna y Nicolás Occhiato, la bicampeona y la revelación de este año. Si bien Vigna había manifestado en más de una oportunidad que el ingreso de su expareja al programa la ponía en un lugar extraño, finalmente Tinelli lo convocó como nuevo ingreso, con el reality ya iniciado.

Cuando en la final Vigna salió a bailar a la pista aspirando al tricampeonato, tuvo una charla con el conductor muy sincera en la que confesó sentirse "incómoda" por enfrentarse a su ex. "Igual es una incomodidad linda", aclaró, para luego explicar lo que le ha enseñado el programa este año.

"Ahora quiero aprender a decir que no, ya no soy la Flor sumisa, esto me enfrentó a mis pendientes, este año me animé a descubrirme, me siento más viva", concluyó la joven, quien mantuvo un romance breve con su coach, Mati Napp, relación que nació justamente en los ensayos para el ciclo.

Primer ritmo: Jive

Marcelo Tinelli informó que a pesar de los planes iniciales de presentar cuatro ritmos, la final iba a estar supeditada al tiempo disponible al aire, motivo por el que quizá no se iba a poder llegar a ese número de bailes. De esa manera, anunció que el primer ritmo era el Jive. Los primeros en presentarse fueron Vigna y Mazzei, seguidos por Occhiato y Peña, la pareja número dos.

Al momento de la devolución, los jurados siguieron una clara línea con respecto al favorito en esa coreo inicial. Ángel de Brito felicitó a todos los participantes, y consideró que Flor estaba un poco más nerviosa y eso le jugó en contra, motivo por el que le dio su punto a Occhiato. Carolina "Pampita" Ardohain también felicitó a todos y votó de la misma manera. Florencia Peña comentó que la pareja de Vigna "pelean juntos" y sobre Nico expresó: "No puedo creer lo que creciste", motivo por el que le dio su punto a él. Por último, Marcelo Polino observó la particular situación de los competidores, y opinó: "Esto es para Suar, para Pol-Ka, la chica que entra al programa, ella se enamora del coach, y se encuentra con su ex novio en la final", y una vez dicho eso le dio su voto a la pareja número uno.

Al momento del BAR, Flavio Mendoza pidió un abrazo entre Vigna y Occhiato, y después de felicitar particularmenet a Flor Jazmín, les dio su punto a ellos. A continuación, Laura Fidalgo considero que en lo referido a la técnica, la pareja número uno había sido superior. Y en el cierre, Aníbal Pachano destacó que le daba su punto a la dupla de Occhiato pero por el gran trabajo de Peña, a quien valoró por "cierta sutilezas corporales". De esa manera, el primer ritmo dejó como ganadores a Nicho Occhiato y a su compañera Flor Jazmín.

Segundo ritmo: Cha Cha pop

Con la pareja de Occhiato llevando la delantera, Flor Vigna y su rival se enfrentaron en el Cha cha pop, y ambos volvieron a medir sus fuerzas. En la devolución, De Brito le dijo a Flor: "Demostraste por qué sos bicampeona, te re luciste, y Facu es un crack siempre. Y que no te gane la incomodidad Flor, sé que podés manejar todo esto". En ese momento, la actriz tomó la palabra y volvió a reflexionar sobre lo que significó su paso por ShowMatch a lo largo de 2019: "Quiero hacer sentir cómodos a todos y a mí, y si me quiero ir de acá, me quiero ir siendo yo, no quiero ser nadie más que yo".

Sobre Nico y Flor, De Brito elogió su evolución, y luego felicitó especialmente a Jazmín, y les dio a ellos su voto. Por su parte, Pampita opinó que Facu y Jazmín Peña hicieron brillar a sus respectivos compañeros, y concluyó: "En este ritmo no puedo dejar de valorar el trabajo de una gran bailarina", y dicho eso le dio su voto a Vigna.

Florencia Peña destacó a Vigna y le aconsejó: "A disfrutar y vos no escuches nada. Sé la artista que quieras ser", y para Occhiato las palabras fueron también de mucho aliento: "Hiciste un gran certamen, pase lo que pase, ya sos un ganador". Finalmente le dio su voto a la pareja número uno. Marcelo Polino celebró que era su última devolución del año, y se refirió a Peña como "la revelación del Bailando", y a Vigna le dio su punto y le dijo que no cambie nada: "Seguí por la tuya que vas genial".

Una vez más el BAR tomó la palabra, y Flavio Mendoza los felicitó a los cuatro, pero se detuvo en Facu Mazzei, sobre quien dijo: "Sos la persona más completa que hay en este país", y se decantó por votarlos a ellos. En segundo lugar, Laura Fidalgo felicitó a Nico "por su oído musical" y su punto fue para él.

En el cierre del BAR, Aníbal Pachano consideró que el del 2019 "fue un certamen impresionante", y le dio su punto a Vigna. De esa manera, la pareja de Flor y Facu ganaron la ronda. En ese momento, Tinelli anunció que no habría un tercer ritmo, y que el voto del público sería el encargado de coronar a la pareja ganadora.