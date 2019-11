Fede Bal y su novia uruguaya. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

22 de noviembre de 2019 • 01:21

Para desterrar las dudas sobre si su nuevo romance era real o parte de un ardid publicitario, Fede Bal recibió en la pista de ShowMatch a la modelo uruguaya Melina Carballo, con quien se lo vio hace algunas semanas compartiendo una serie de encuentros íntimos en Punta del Este.

Invitada por la producción del programa, Melina deslumbró a todos en la previa del folklore, y contó cómo se conocieron: "Fede fue de DJ a Uruguay, yo tenía que ir a hacer una presencia en ese boliche, y hubo un flechazo. Estuvimos el domingo y el lunes juntos, nos redivertimos y quisimos seguir conociéndonos. No me imaginé que iba a pasar este revuelo".

Parece ser que la fama de seductor del hijo de Carmen Barbieri trascendió la costa argentina, aunque eso a Mel no le importó demasiado. Al contrario, según dijo, fue una grata sorpresa descubrir al hombre que tenía enfrente. "No lo conocía, y me pareció una persona rediferente a la de la tele. Nunca me había parecido atractivo porque lo que veía en la tele me parecía superficial. Hablamos de pila de cosas, hasta de alquimia, de lo que eran las energías, las leyes de la vida. Yo soy de filosofar".

Mientras el participante quería terminar cuanto antes con la historia, para evitar las carcajadas de todo el estudio ante los detalles del tan comentado fin de semana, quiso aclarar y fue para peor: "No pensábamos en este encuentro y sucedió. Porque yo también me cuido, en el sentido de que en mi país si me gusta una chica no puedo decirle: 'me gustás' porque a los diez minutos se sabe todo. Y pasó lo mismo en Uruguay, así que dije 'Ya está'".

Poco le importó a Carballo enterarse de los mensajes que su chico cruzó con su ex Bianca Iovenitti la misma semana que estuvo con ella, al contrario, lo justificó: "Capaz que Fede es de relaciones abiertas".

El momento cerró con un dulce beso de ambos, dando paso a una performance que dividió al jurado y al BAR, lo que dejó a Bal y a Lourdes Sánchez (en su regreso a la pista luego de su recuperación) con lo justo, 20 puntos. Antes de irse, Mel le reconoció a Ángel de Brito que no tendría problemas en formar parte del "Bailando 2020": "Sería una caradura si dijera que no porque es el show de toda Latinoamérica. Obvio que sí, sería hermoso". También reconoció que en la intimidad, "Fede es muy cariñoso, obvio que es muy buen besador, es relindo".

En la despedida, quedó flotando la incertidumbre de un posible duelo por la continuidad del equipo, y hubo otro beso de Bal con su novia, que fue más para las cámaras que para sellar una historia de amor que apenas parece estar comenzado.