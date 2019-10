ShowMatch 2019: finalmente, Leticia Siciliani tuvo su especial debut en la pista

¿Una confirmada para el Bailando 2020? Leticia Siciliani fue la gran invitada en la apertura de la ronda de merengue Crédito: Prensa Laflia

Este lunes, en el " Súper Bailando", arrancó un nuevo ritmo: el merengue. Y la ocasión mereció una apertura especial que tuvo a Leticia Siciliani como estrella invitada y a un grupo de bailarines especializados en el ritmo acompañándola.

Como ocurrió alguna vez con Tito Speranza y con Pedro Alfonso, desde afuera de la pista, la hermana menor de Griselda Siciliani se convirtió en el personaje favorito de Marcelo Tinelli, y también en una de las revelaciones del programa. Concretamente, Leticia se convirtió en una de las estrellas de este ciclo al acompañar a Griselda en cada uno de los ritmos. Tanto, que terminó monopolizando sus previas, con desopilantes diálogos con el conductor.

Tal como lo viene haciendo, su participación esta vez comenzó con ella con cara de malhumorada y cruzada de brazos. Luego de terminada la presentación, Tinelli la presentó: "La más dulce, la más buena, futura participante del 'Bailando 2020'". Sin embargo, Leticia le bajó el tono a las suposiciones: "Puede ser. Hubo un llamado pero hay que charlar. Sé que me desean, pero tengo algunas condiciones", reveló.

A pesar de que no estaba en competencia, algunos de los miembros del jurado le dieron una pequeña devolución: "Espectacular. Mucho desenfado", expresó Florencia Peña. "Me encantó. Hay gente que está todo el año y no hace ni la mitad", sumó Angel De Brito. Luego, sí , los encargados de abrir el ritmo fueron Griselda y Nicolás Villalba.

Después de verlos, De Brito (5), consideró: "Me gustó lo que hicieron; estuvo muy bien bailado. Sin embargo, me gustaron más las coreografías que armaron los chicos las semanas pasadas que esta de la coach".

"Me encantaron los enlaces y el recorrido por la pista. Griselda tiene unos pies divinos, es muy prolija y mantiene la energía de principio a fin. Muy buena noche tuvieron como equipo", consideró Pampita Ardohain (9). Florencia Peña, dueña del voto secreto, pidió la devolución del BAR e indicó: "Griselda soltó el conflicto y se puso a bailar. Están tan conectados y tan divertidos... Son un trío hermoso". Por último, Marcelo Polino (5), explicó: "Estuvo lindo porque ustedes son bárbaros, pero tampoco para descorchar champán".

"Fue prolija, pero hubo una bajadita extraña. Voy a ser más exigente con ustedes", indicó Flavio Mendoza y les mantuvo la nota. "Fue una coreografía distinta, los giros fueron prolijos. La caída se vio", expresó Laura Fidalgo y tomó la misma determinación que su compañero. Lo mismo hizo Aníbal Pachano. En total, entonces, consiguieron 19 puntos.