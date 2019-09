ShowMatch 2019: Flor de la V durísima con Lourdes Sánchez: "Es una panqueque"

Flor de la V bailó a pesar de estar lesionada. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

El oficio de panelista requiere de una verborragia que no siempre se condice con la realidad. En algunos casos se trata de disparar y disparar una versión tras otra, y después cruzar los dedos para que suceda lo que se aseguró que pasaría. A veces hay suerte, a veces no.

En los últimos días, Flor de la V fue el blanco de una serie de suspicacias. Lourdes Sánchez fue la primera en asegurar en Los ángeles de la mañana, que debido a una lesión, a la participante ya le estaban buscando reemplazante. Cinthia Fernández desde el mismo panel y en sus redes fue más allá, y ni siquiera creyó en la lesión. Según ella, era "mucha casualidad" que se lesionara justo en un ritmo que le resultaba difícil.

Con este mar de fondo llegó Flor a la pista del "Súper Bailando", y dedicó la previa a contestarles: "No sé para qué hablar si no me creen absolutamente nada. Ni Cinthia Fernández ni muchos. Ojalá la lesión fuera mentira". Para luego contar cómo fue su lesión: "Fue un lunes, lo primero que me pasó es que no podía abrir el horno. El miércoles seguía con el dolor, me atendió el doctor. El sábado después del ensayo me empezó a doler cada vez más".

Inmediatamente después arremetio muy duro contra Lourdes Sánchez, "hoy en mi programa dijo que tiraba fruta", y coincidió con Ángel de Brito que era "panqueque" y remató "pero estamos acostumbrados con Lourdes, ¿no es así?". La actriz hizo referencia a un móvil de su programa Flor de tarde que la bailarina había dado ese mismo día, donde se excusó por sus dichos aduciendo: "Lo tiré porque algo hay que tirar. Hay que hablar pavadas todo el tiempo".

La fisura que constató un médico en la semana perjudicó la performance de Flor de la V, al menos así lo entendieron el jurado y el BAR. Aunque Ángel de Brito, previo a su voto secreto la felicitó por "no haber pedido reemplazo", a Pampita no le convenció el baile: "En varios momentos sentí que uno de los dos estaba haciendo otra cosa. No sé si será el dolor que te limita", y cerró en 4. Flor Peña equilibró la noche con un 8: "Destaco que bailaste mucho, para estar tan dolorida hiciste un montón. Quizás hubiera sido otra noche si no hubieras tenido ese dolor". Pero Marcelo Polino volvió a inclinar la balanza hacia abajo: "No fue de lo que más me gustó, sobre todo el final que quedó medio marginal. Para mí hoy es un 4".

Desde el BAR también destacaron el profesionalismo de Flor de la V con dos puntos arriba de Flavio Mendoza y Anibal Pachano, y una Laura Fidalgo que mantuvo la nota por los problemas consecuentes. Así, Flor de la V y Gabo Usandivaras se fueron con 18 puntos, lo que dentro de lo bajo de esta ronda, no está tan mal. Solo resta saber si la lesión de la participante no pone en riesgo su continuidad en el certamen.