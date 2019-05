Showmatch 2019: Flor de la V llegó y conquistó al jurado

Flor de la V y Gabo Usandivaras comenzaron con el pie derecho Crédito: Prensa LaFlia

Entre las presencias más importantes de " Bailando por un sueño 2019 ", la de Flor de la V era una de las más esperadas. La vedette, que era una habitué del ciclo en sus comienzos, regresó este año acompañada del bailarín Gabo Usandivaras y ambos tuvieron una primera gala excepcional.

En su entrada, y en diálogo con Marcelo Tinelli , De la V tuvo unas sinceras palabras de agradecimiento, felicitó al conductor por el imponente estudio y dijo: "Para nosotros como artistas, que nos brindes un escenario como este para mostrar nuestro arte es algo maravilloso".

Finalmente llegó el momento del número principal y luego de un baile que incluyó un breve clip en forma de prólogo, la devolución fue de lo más positiva. Ángel de Brito confesó que vio al equipo "muy sólido". "La coreografía encantó", remarcó. Y continúo: "Tuvo mucho dinamismo, esto fue disco. Y vos Florencia sos la prueba cabal de que si querés, podés. Chicos, me encantó, es la primera vez que veo disco en esta pista, es lo mejor que vi hasta ahora de la ronda" (10).

Pampita Ardohain coincidió en la buena opinión, pero dijo que a De la V "le faltó algo de definición". Además señaló que el truco principal de la coreo "salió bastante sucio" (7). Florencia Peña, por su parte, aseguró que le encantaba la pareja y consideró que el glamour es el fuerte de ambos: "Flor, me parece que por momentos te jugó en contra el vestido. Te sentí un poco incómoda. Me gusta verte divertirte, pero te vi un poco más seria de lo normal, los vi un poco tensos y sé que pueden estar mejor, pero no me terminó de convencer" (voto secreto).

En el cierre, Marcelo Polino pidió el BAR y por su lado consideró que le gustó el número y que al lado de Leticia Brédice, Flor es Olivia Newton-John y cerró con que hasta el momento le pareció lo mejor (5).

En el momento del BAR, Flavio Mendoza dijo: "Se abrió la pantalla y entró una estrella y un bailarín y me encantó porque los dos son re locos, pero juntos tienen potencia", y sumó un punto. Laura Fidalgo opinó que vio el truco algo "pesado", pero destacó de Gabo que es "un gran partenaire" y les aumentó un punto. Aníbal Pachano coincidió con los elogios aunque resaltó que el truco no fue del todo parejo, sin embargo subió también un punto. La pareja quedó en 25 puntos y son hasta el momento es la que tiene mejor puntaje.