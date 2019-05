Showmatch 2019: Leticia Brédice y un debut divertido, pero con pésimo puntaje

La actriz y un puntaje para el olvido Crédito: Prensa LaFlia

La llegada de la actriz Leticia Brédice a " Bailando por un sueño " es uno de los platos fuertes del año, y el lunes marcó su esperado debut. Marcelo Tinelli la recibió con mucho entusiasmo y le agradeció que finalmente se animara a formar parte del certamen. Lo primero que quiso preguntarle a su invitada es si era cierto que había aceptado estar en el ciclo para pagar las facturas de servicios , y Brédice entre risas respondió: "Ahora me falta el sodero que viene el jueves que viene".

Haciendo a un lado las bromas, la actriz de Cenizas del paraíso dijo con mucha sinceridad: "A mí me invitaron a una fiesta. Yo te quería agradecer que me invitaste. Esta vez me animé porque no hay cosas que me den vértigo". El conductor ahí mismo reveló que al parecer, el motivo por el que ella siempre rechazaba la oferta en años anteriores era por el aquadance, un ritmo que no estará presente en 2019. Leticia, muy honesta, dijo que eso era cierto porque le daba ansiedad eso de "la electricidad y el agua".

Finalmente comenzó el baile y, a pesar de su evidente carisma, su talento para la danza estuvo muy lejos de convencer al jurado. Ángel de Brito pidió el BAR, y agregó: "Lo que vi fue más o menos, más menos que más. Me parece que podés recurrir mucho a la actriz, pero te veía siempre con un poco de timidez. Yo esperaba más vedette y te quedaste ahí a mitad de camino. Tenés presencia y la tenés que aprovechar en la pista porque bailar, prácticamente no bailaste. El resultado no es de los mejores, pero sí vi conexión entre vos y el bailarín" (2).

Pampita Ardohain opinó que tiene que ganar confianza y seguridad y destacó que "faltó definición, y en toda la coreografía faltó movimiento de caderas. La coreo estaba aprendida, pero el disco hoy no lo vi" (6). En tercer lugar Florencia Peña celebró también el que se animara a ingresar al reality y festejó la previa "histriónica" de Brédice: "Seguramente tengas mejores performances. Hay algo de tu glamour y de entrar con esa manera que tenés y te vi divertirte, y me gusta eso de vos. Me parece que tenés que aportar a esa linda locura que tenés, y aprender, porque sé que lo vas a hacer muy bien" (voto secreto).

Por último, Marcelo Polino dijo que "está feliz" de verla ahí, pero luego remató: "Un loco me pareció. Chicos, no me gustó nada. Tan rápido llegó este momento..." y ahí mismo sentenció con el voto más bajo posible (0). Leticia, indignada pero entre risas gritó: "¡Yo sabía!".

Mientras la hinchada le gritaba "tomatela" a Polino, intervino el BAR. Flavio Mendoza opinó que hubo un error muy grave de la coreógrafa y del bailarín que no hicieron nada para que "distrajera la atención". "Él tenía que hacer algo que me sorprenda", remarcó y decidió descender un punto. Laura Fidalgo dejó el puntaje sin tocar y Aníbal Pachano sentenció: "Fue muy divertido, sos una actriz y tenés que jugar a divertirte, a pasarlo bien. Y te voy a tirar buena onda y te subo un punto por el acting".

De esa manera Leticia debutó con un solitario ocho, mientras pedía "la música del pianito para ponerse a llorar". Luego se retiró, dejó a Tinelli hablando solo, y segundos después regresó solo para volver a despedirse. En un instante, ella se convirtió en la dueña de la pista.